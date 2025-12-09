IPL 2026 मिनी-ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट, देखें पूरी लिस्ट

- BCCI ने IPL 2026 नीलामी के लिए 1355 खिलाड़ियों की सूची को शॉर्टलिस्ट कर 350 नामों की अंतिम सूची बनाई है
- अंतिम सूची में 35 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम प्रमुख है
- क्विंटन डी कॉक का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा गया है और वह तीसरे सेट के विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल हैं
IPL 2026 Auction Full List: आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1,355 खिलाड़ियों की सूची तैयार की थी। इस सूची को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अंतिम सूची में 350 नाम शामिल हैं। इसमें 35 नए नाम शामिल हैं। बीसीसीआई ने जो नए नाम शामिल किए हैं, उनमें साउथ अफ्रीका के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम प्रमुख है। डी कॉक का बेस प्राइस 1 करोड़ है. क्विंटन डी कॉक का नाम विकेटकीपर-बल्लेबाजों के तीसरे सेट में शामिल किया गया है. डी कॉक का आईपीएल में लंबा अनुभव है. उनके लिए नीलामी में टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. डी कॉक को केकेआर ने अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किया था. फिलहाल वह साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और भारत के साथ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज में अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं.
THE MOST EXPENSIVE PLAYERS AT EACH IPL AUCTION. pic.twitter.com/KsV9wS5n18— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 9, 2025
!! कैप्ड प्लेयर्स !!
2 करोड़ बेस प्राइस (मार्की प्लेयर्स)
डेवोन कॉनवे (न्यूज़ीलैंड)
जेक फ्रेज़र-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका)
गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
वेंकटेश अय्यर (इंडिया)
लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)
बेन डकेट (इंग्लैंड)
जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)
गेराल्ड कोएट्ज़ी (साउथ अफ्रीका)
जैकब डफी (न्यूज़ीलैंड)
एनरिक नोर्त्जे (साउथ अफ्रीका)
मथीशा पथिराना (श्रीलंका)
रवि बिश्नोई (इंडिया)
अकील होसेन (वेस्ट इंडीज)
मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
महीश थीकशाना (श्रीलंका)
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
शॉन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
माइकल ब्रेसवेल (न्यूज़ीलैंड)
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)
डेरिल मिशेल (न्यूज़ीलैंड)
टॉम बैंटन (इंग्लैंड)
शाई होप (वेस्टइंडीज)
जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया)
काइल जैमीसन (न्यूज़ीलैंड)
एडम मिल्ने (न्यूज़ीलैंड)
लुंगिसानी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)
विलियम ओरोर्के (न्यूज़ीलैंड)
मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया)
टॉम करन (इंग्लैंड)
डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)
नवीन उल हक (अफगानिस्तान)
लियाम डॉसन (इंग्लैंड)
1. 5 करोड़ रुपये बेस प्राइस
रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)
स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
मैट हेनरी (न्यूज़ीलैंड)
मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)
साकिब महमूद (इंग्लैंड)
राइली मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया)
झे रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)
टिम सीफर्ट (न्यूज़ीलैंड)
125 लाख रुपये बेस प्राइस
ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
रोस्टन चेस (वेस्टइंडीज)
काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
ओली स्टोन (इंग्लैंड)
1 करोड़ बेस प्राइस
वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका)
फिन एलन (न्यूज़ीलैंड)
जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका)
आकाश दीप (इंडिया)
फ़ज़लहक फ़ारूक़ी (अफ़गानिस्तान)
राहुल चाहर (इंडिया)
तबरेज शम्सी (साउथ अफ्रीका)
रीज़ा हेंड्रिक्स (साउथ अफ्रीका)
डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
बेन ड्वारशुइस (ऑस्ट्रेलिया)
कुसल परेरा (श्रीलंका)
उमेश यादव (इंडिया)
मोहम्मद वकार सलामखेल (अफ़गानिस्तान)
जॉर्ज लिंडे (साउथ अफ्रीका)
गुलबदीन नायब (अफ़गानिस्तान)
विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
जोशुआ टंग (इंग्लैंड)
ड्वेन प्रीटोरियस (साउथ अफ्रीका)
चारिथ असलांका (श्रीलंका)
75 लाख ब्रेस प्राइस
सरफराज खान (भारत)
पृथ्वी शॉ (भारत)
दीपक हुड्डा (भारत)
के.एस. भारत (इंडिया)
शिवम मावी (इंडिया)
मयंक अग्रवाल (इंडिया)
सेदिकुल्लाह अटल (अफ़गानिस्तान)
अकीम ऑगस्टे (वेस्ट इंडीज़)
पथुम निस्सांका (श्रीलंका)
टिम रॉबिन्सन (न्यूज़ीलैंड)
राहुल त्रिपाठी (इंडिया)
जॉर्डन कॉक्स (इंग्लैंड)
बेंजामिन मैकडरमॉट (ऑस्ट्रेलिया)
कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
चेतन सकारिया (इंडिया)
कुलदीप सेन (इंडिया)
क़ैस अहमद (अफ़गानिस्तान)
रिषाद हुसैन (बांग्लादेश)
व्यासकांत विजयकांत (श्रीलंका)
रेहान अहमद (इंग्लैंड)
तस्किन अहमद (बांग्लादेश)
रिचर्ड ग्लीसन (इंग्लैंड)
शमर जोसेफ़ (वेस्ट इंडीज़)
नवदीप सैनी (इंडिया)
ल्यूक वुड (इंग्लैंड)
मुहम्मद अब्बास (न्यूज़ीलैंड)
जॉर्ज गार्टन (इंग्लैंड)
नाथन स्मिथ (न्यूज़ीलैंड)
डुनिथ वेल्लालेज (श्रीलंका)
तंज़ीम हसन साकिब (बांग्लादेश)
मैथ्यू पॉट्स (इंग्लैंड)
नाहिद राणा (बांग्लादेश)
संदीप वारियर (भारत)
वेस्ली एगर (ऑस्ट्रेलिया)
बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका)
एमडी शोरीफुल इस्लाम (बांग्लादेश)
जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
ओबेद मैककॉय (वेस्ट इंडीज)
बिली स्टैनलेक (ऑस्ट्रेलिया)
ज़ैक फाउल्केस (न्यूज़ीलैंड)
दासुन शनाका (श्रीलंका)
बेवॉन-जॉन जैकब्स (न्यूज़ीलैंड)
II. अनकैप्ड खिलाड़ी !!
50 लाख रुपये बेस प्राइस
महिपाल लोमरोर (भारत)
तुषार देशपांडे (भारत)
यश दयाल (भारत)
जो क्लार्क (इंग्लैंड)
जैक एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया)
40 लाख बेस प्राइस
राजवर्धन हंगरगेकर (इंडिया)
के.एम आसिफ (इंडिया)
शुभम अग्रवाल (इंडिया)
जलज सक्सेना (इंडिया)
टॉम मूर्स (इंग्लैंड)
अरब गुल (अफगानिस्तान)
निखिल चौधरी (इंडिया)
30 लाख बेस प्राइस
आर्या देसाई (इंडिया)
यश ढुल (इंडिया)
अभिनव मनोहर (इंडिया)
अनमोलप्रीत सिंह (इंडिया)
अथर्व तायडे (इंडिया)
अभिनव तेजराना (इंडिया)
औकीब डार (इंडिया)
तनुश कोटियन (इंडिया)
शिवांग कुमार (इंडिया)
विजय शंकर (इंडिया)
संविन सिंह (इंडिया)
एडेन टॉम (इंडिया)
प्रशांत वीर (इंडिया)
रुचित अहीर (इंडिया)
वंश बेदी (इंडिया)
मुकुल चौधरी (इंडिया)
तुषार रहेजा (इंडिया)
कार्तिक शर्मा (इंडिया)
तेजस्वी सिंह (इंडिया)
राज लिम्बानी (इंडिया)
आकाश मधवाल (इंडिया)
सुशांत मिश्रा (इंडिया)
अशोक शर्मा (इंडिया)
सिमरजीत सिंह (इंडिया)
नमन तिवारी (इंडिया)
त्यागी (इंडिया)
यश राज पुंजा (इंडिया)
विग्नेश पुथुर (इंडिया)
कर्ण शर्मा (इंडिया)
शिवम शुक्ला (इंडिया)
कुमार कार्तिकेय सिंह (इंडिया)
प्रशांत सोलंकी (इंडिया)
वहीदुल्ला ज़द्रान (अफ़गानिस्तान)
अंकित कुमार (इंडिया)
रोहन कुन्नुममल (इंडिया)
दानिश मालेवार (इंडिया)
पुखराज मान (इंडिया)
सलमान निज़ार (इंडिया)
अमन राव पेराला (इंडिया)
अक्षत रघुवंशी (इंडिया)
मनन वोहरा (इंडिया)
युवराज चौधरी (इंडिया)
सात्विक देसवाल (इंडिया)
अमन खान (इंडिया)
दर्शन नलकांडे (इंडिया)
विकी ओस्तवाल (इंडिया)
साईराज पाटिल (इंडिया)
सुयश प्रभुदेसाई (इंडिया)
मयंक रावत (इंडिया)
हर्ष त्यागी (इंडिया)
मंगेश यादव (इंडिया)
सलिल अरोड़ा (इंडिया)
रिकी भुई (इंडिया)
राहुल बुद्धि (इंडिया)
सौरव चौहान (इंडिया)
यशवर्धन दलाल (इंडिया)
अभिषेक पाठक (इंडिया)
कुणाल राठौर (इंडिया)
रवि सिंह (इंडिया)
साकिब हुसैन (इंडिया)
मोहम्मद इज़हार (इंडिया)
विद्वाथ कवरप्पा (इंडिया)
विजय कुमार (इंडिया)
विद्याधर पाटिल (इंडिया)
पीवी.सत्यनारायण राजू (इंडिया)
ओंकार तरमाले (इंडिया)
पृथ्वीराज यारा (इंडिया)
मुरुगन अश्विन (इंडिया)
तेजस बरोका (इंडिया)
केसी करियप्पा (इंडिया)
कार्तिक चड्ढा (इंडिया)
प्रवीण दुबे (इंडिया)
मोहित राठी (इंडिया)
हिमांशु शर्मा (इंडिया)
बैलापुडी यशवंत (इंडिया)
कुणाल चंदेला (इंडिया)
आयुष दोसेजा (इंडिया)
कमरान इकबाल (इंडिया)
एम.धीरा कुमार (इंडिया)
भानु पनिया (इंडिया)
साहिल पारख (इंडिया)
अर्श कबीन रंगा (इंडिया)
आदर्श सिंह (इंडिया)
मनोज भंडगे (इंडिया)
मयंक डागर (इंडिया)
राघव गोयल (इंडिया)
मनवंत कुमार (इंडिया)
आबिद मुश्ताक (इंडिया)
अतीत शेठ (इंडिया)
ऋतिक शौकीन (इंडिया)
जगदीश सुचित (इंडिया)
तनय त्यागराजन (इंडिया)
कॉनर एस्टरहुइज़न (साउथ अफ्रीका)
अजितेश गुरुस्वामी (इंडिया)
सिद्धार्थ जून (इंडिया)
बिपिन सौरभ (इंडिया)
विष्णु सोलंकी (इंडिया)
हार्दिक तमोर (इंडिया)
सयान घोष (इंडिया)
मनी ग्रेवाल (इंडिया)
अर्पित गुलेरिया (इंडिया)
सुनील कुमार (इंडिया)
ट्रिस्टन लुस (साउथ अफ्रीका)
दिवेश शर्मा (इंडिया)
अभिलाष शेट्टी (इंडिया)
इरफ़ान उमैर (इंडिया)
कुलदीप यादव (इंडिया)
मनन भारद्वाज (इंडिया)
श्रेयस चव्हाण (इंडिया)
परीक्षित धनक (इंडिया)
चिंतल गांधी (इंडिया)
धर्मेंद्र सिंह जडेजा (इंडिया)
अमित कुमार (इंडिया)
विशाल निषाद (इंडिया)
सौमी पांडे (इंडिया)
जथावेध सुब्रमण्यन (इंडिया)
सचिन धास (इंडिया)
माइल्स हैमंड (इंग्लैंड)
अहमद इमरान (इंडिया)
विश्वराज सिंह जडेजा (इंडिया)
अयाज खान (इंडिया)
डैनियल लैटेगन (इंग्लैंड)
सिद्धांत राणा (इंडिया)
एरोन वर्गीस (इंडिया)
अथर्व अंकोलेकर (इंडिया)
अब्दुल बाजिथ (इंडिया)
करण लाल (इंडिया)
शम्स मुलानी (इंडिया)
रिपल पटेल (इंडिया)
प्रिंस राय (इंडिया)
विव्रंत शर्मा (इंडिया)
उत्कर्ष सिंह (इंडिया)
आयुष वर्तक (इंडिया)
संजय यादव (इंडिया)
सैयद इरफ़ान आफ़ताब (इंडिया)
एसाकिमुथु अय्याकुट्टी (इंडिया)
प्रफुल हिंगे (इंडिया)
पंकज जसवाल (इंडिया)
कुलवंत खेजरोलिया (इंडिया)
रवि कुमार (इंडिया)
राजन कुमार (इंडिया)
सफ़वान पटेल (इंडिया)
इशान पोरेल (इंडिया)
पूरव अग्रवाल (इंडिया)
जिक्कू ब्रिघ (इंडिया)
यश डिचोलकर (इंडिया)
रकीबुल हसन (बांग्लादेश)
त्रवीन मैथ्यू (श्रीलंका)
नमन पुष्पक (इंडिया)
इज़ाज़ सावरिया (इंडिया)
रोशन वागशेयर (इंडिया)
आर.एस. अंबरीश (इंडिया)
क्रेन्स फुलेत्रा (इंडिया)
मैकनील नोरोन्हा (इंडिया)
आर. राजकुमार (इंडिया)
निनाद राठवा (इंडिया)
सनी संधू (इंडिया)
शिवालिक शर्मा (इंडिया)
सिद्धार्थ यादव (इंडिया)
आर.सोनू यादव (इंडिया)
वसीम खांडे (इंडिया)
आतिफ मुश्ताक (इंडिया)
अटल राय (इंडिया)
सी. रक्षणन रीडडी (इंडिया)
मनीष रेड्डी (इंडिया)
निशांत सरनू (इंडिया)
दीपेंद्र सिंह (इंडिया)
रजत वर्मा (इंडिया)
रोहित यादव (इंडिया)
इमनजोत चहल (इंडिया)
शुभंग हेगड़े (इंडिया)
बाल कृष्ण (इंडिया)
विहान मल्होत्रा (इंडिया)
खिलान पटेल (इंडिया)
डेलानो पोटगीटर (साउथ अफ्रीका)
हार्दिक राज (इंडिया)
सार्थक रंजन (इंडिया)
पार्थ रेखाड़े (इंडिया)
टिया वान वुरेन (साउथ अफ्रीका)
श्रीवत्स आचार्य (इंडिया)
सादेक हुसैन (इंडिया)
शुभम कापसे (इंडिया)
आकिब खान (इंडिया)
सबिर खान (इंडिया)
बयांडा मजोला (साउथ अफ्रीका)
श्रीहरि नायर (इंडिया)
बृजेश शर्मा (इंडिया)
अमन शेखावत (इंडिया)
हिमांशु बिष्ट (इंडिया)
श्रेयन चक्रवर्ती (इंडिया)
कनिष्क चौहान (इंडिया)
मयंक गुसाईं (इंडिया)
आकाश पुगाझंथी (इंडिया)
अभिमन्युसिंह राजपूत (इंडिया)
शुभम राणा(इंडिया)
अर्पित राणा (इंडिया)
मरामरेड्डी रेड्डी (इंडिया)
सागर सोलंकी(इंडिया)
आर्यमन सिंह धालीवाल (इंडिया)
दक्ष कामरा (इंडिया)
विशाल मंडवाल(इंडिया)
अरफाज मोहम्मद (इंडिया)
हेमांग पटेल (इंडिया)
मृदुल सुरोच (इंडिया)
अनुज ठकराल (इंडिया)
पार्थ वत्स (इंडिया)
ललित यादव (इंडिया)
नितिन साई यादव (इंडिया)
कृष भगत(इंडिया)
प्रेरित दत्ता (इंडिया)
समर गज्जर(इंडिया)
नासिर लोन(इंडिया)
इशान मुलचंदानी (इंडिया)
अखिल स्कारिया (इंडिया)
मुहम्मद शराफुद्दीन (इंडिया)
के.अजय सिंह (इंडिया)
ऋतिक टाडा (इंडिया)
लकीराजसिंह वाघेला (इंडिया)
मोहम्मद अली (इंडिया)
माधव बजाज (इंडिया)
अक्षु बाजवा (इंडिया)
वरुण राज सिंह बिष्ट (इंडिया)
ऋषभ चौहान (इंडिया)
डियन फॉरेस्टर (साउथ अफ्रीका)
धुरमिल मतकर (इंडिया)
शिवा सिंह (इंडिया)
परीक्षित वलसांगकर (इंडिया)
अरब गुल (अफगानिस्तान)
माइल्स हैमंड (इंडिया)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं