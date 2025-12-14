IPL Auction 2026: IPL ऑक्शन में ये खिलाड़ी बनेगा तूफानी आंद्रे रसेल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट, इरफान पठान की बड़ी भविष्यवाणी

Irfan Pathan on Replacement of Andre Russell in IPL 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आगामी IPL 2026 मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के लिए आक्रामक बोली लगा सकती है. आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट के बाद टीम में जो संतुलन की कमी आई है, उसे भरने के लिए ग्रीन एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं.

16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन, रणनीतियां तेज

16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजियों की प्लानिंग तेज हो चुकी है. कड़े मुकाबले की उम्मीद के बीच टीमें अपने-अपने कॉम्बिनेशन और जरूरतों का आकलन कर रही हैं. ग्रीन जैसे ऑलराउंडर, जो बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में योगदान दे सकते हैं, चर्चा के केंद्र में हैं.

ग्रीन क्यों हैं ‘लाइक-फॉर-लाइक' विकल्प

पठान के अनुसार, ग्रीन KKR के लिए रसेल की तरह प्रभाव डाल सकते हैं. वे बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर असर डालने की क्षमता रखते हैं, हालांकि उनकी बल्लेबाज़ी क्रम में भूमिका थोड़ी ऊपर हो सकती है. पठान को यह भी उम्मीद है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) जैसी टीमें भी ग्रीन में दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

डेरिल मिशेल की निरंतर उपयोगिता

इरफान पठान ने न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ डेरिल मिशेल की अहमियत पर भी रोशनी डाली. स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर उनकी दक्षता और भारतीय परिस्थितियों में उनका अनुभव उन्हें भरोसेमंद विदेशी विकल्प बनाता है. चेन्नई जैसी चुनौतीपूर्ण सतहों पर स्पिन के खिलाफ उनका खेल टीमों के लिए बड़ा प्लस माना जाता है.

CSK जैसी टीमों के लिए उपयुक्त प्रोफाइल

मिशेल का अंतरराष्ट्रीय और लीग क्रिकेट का अनुभव, साथ ही उनका शांत स्वभाव और तकनीकी मजबूती, उन्हें ‘प्रूवन परफॉर्मर' की श्रेणी में रखता है. यही कारण है कि वे ऑक्शन में फिर से टीमों के रडार पर रहेंगे.

KKR का बड़ा पर्स, बड़ी उम्मीदें

तीन बार की IPL चैंपियन KKR इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स 64.30 करोड़ रुपये के साथ उतर रही है. ऐसे में उनकी रणनीति और बोली की दिशा पर सबकी नजरें टिकी होंगी, खासकर ऑलराउंडर विकल्पों को लेकर.