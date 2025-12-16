विज्ञापन
विशेष लिंक

IPL 2026 auction: अन्सोल्ड से करोड़ों की छलांग, फैंस हुए हैरान, चर्चा का विषय बना इंग्लिश ऑलराउंडर

IPL 2026 mini auction: मंगलवार को एकदिनी नीलामी में कई अहम बातें देखने को मिलीं. और उनमें से यह बहुत ही चौंकाने वाली बात रही

Read Time: 2 mins
Share
IPL 2026 auction: अन्सोल्ड से करोड़ों की छलांग, फैंस हुए हैरान, चर्चा का विषय बना इंग्लिश ऑलराउंडर
IPL 2026 mini auction: लियम लिविंगस्टोन

इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन में हमेशा की तरह ही इस बार भी कुछ चौंकाने वाली बातें देखने को मिलीं. कुछ खिलाड़ियों को उम्मीद से बढ़कर मिला, तो कइयों को निराश होना पड़ा. इंग्लिश प्लेयर लियाम लिविंगस्टोन ऐसे ही खिलाड़ी रहे. लिविंगस्टोन को पहले राउंड में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, लेकिन जब वह एक्सीलिरेशन राउंड में दोबारा लौट कर आए,तो एक-दो नहीं बल्कि पूरे 13 करोड़ रुपये बटोर कर ले गए और उनकी खरीद ने फैंस को हैरान कर दिया. लिविंगस्टोन की खरीद दिग्गजों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. 

देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने शुरू हो गए

यह पृथ्वी शॉ के आखिरी राउंड में बिकने से पहले की प्रतिक्रिया है. इससे आप समझ सकते हैं कि हैरानी कितनी ज्यादा है

हैदराबाद को लिविंगस्टोन में कुछ खास ही दिखाई पड़ा है

मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं....मेरी मर्जी! समझ रहे हैं न आप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Liam Stephen Livingstone, Sunrisers Hyderabad, Indian Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com