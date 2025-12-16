IPL 2026 auction: अन्सोल्ड से करोड़ों की छलांग, फैंस हुए हैरान, चर्चा का विषय बना इंग्लिश ऑलराउंडर

इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन में हमेशा की तरह ही इस बार भी कुछ चौंकाने वाली बातें देखने को मिलीं. कुछ खिलाड़ियों को उम्मीद से बढ़कर मिला, तो कइयों को निराश होना पड़ा. इंग्लिश प्लेयर लियाम लिविंगस्टोन ऐसे ही खिलाड़ी रहे. लिविंगस्टोन को पहले राउंड में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, लेकिन जब वह एक्सीलिरेशन राउंड में दोबारा लौट कर आए,तो एक-दो नहीं बल्कि पूरे 13 करोड़ रुपये बटोर कर ले गए और उनकी खरीद ने फैंस को हैरान कर दिया. लिविंगस्टोन की खरीद दिग्गजों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई.
देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने शुरू हो गए
Aa choker Livingstone gadiki 13 cr 😭🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4yl0xj7jWY https://t.co/4X3jM7pOv3— srujan (@neninthe_12) December 16, 2025
यह पृथ्वी शॉ के आखिरी राउंड में बिकने से पहले की प्रतिक्रिया है. इससे आप समझ सकते हैं कि हैरानी कितनी ज्यादा है
Purely on Cricketing ground , I can't convince myself that none of the 10 teams found Prithvi Shaw a good enough buy at 75 L while Livingstone, while a proven under performer could fetch 13 Cr #IPLAuction #iplauction2026 #PrithviShaw— Ambika (@apmahapatra) December 16, 2025
हैदराबाद को लिविंगस्टोन में कुछ खास ही दिखाई पड़ा है
Liam Livingston for 13 cr to SRH 😳😱😳— Kriti (कृति) (@sweetpotato_alu) December 16, 2025
NEVER TRUST ENGLISH FRAUDS.
BIG MONEY, LOW PERFORMANCE.#LiamLivingstone #IPL2026 #iplauction2026 pic.twitter.com/N2SnQp0t5s
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं....मेरी मर्जी! समझ रहे हैं न आप
Liam Livingstone today:— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) December 16, 2025
- Unsold at base price of 2 Cr
- Sold in the accelerated round for 13 Cr
What is this auction strategy? pic.twitter.com/myB50cbg7J
What was the logic behind bidding ₹13 Cr for Liam Livingstone when he was available at ₹2 Cr early on? 🤦♂️— Jagan Reddy (@JaganReddyBRS) December 16, 2025
Absolutely poor auction strategy from #SRH.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं