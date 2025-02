IPL 2025: इस साल आईपीएल के उद्घाटक मुकाबले में केकेआर की भिड़ंत आरसीबी से, ब्रॉडकास्टर ने जारी किया शेड्यूल

IPL 2025 Schedule is announced: आखिरकार करोड़ों क्रिकेटप्रेमियों का इंतजार खत्म करते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को इस साल खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के संस्करण के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च होगा. उद्घाटक मुकाबला वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइटराइडस केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा. शेडयूल का ऐलान बीसीसीआई ने नहीं, बल्कि आधिकारिक प्रसारक ने किया. और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हो गया. फैंस इस साल के कार्यक्रम को अपने-अपने अकाउंट से साझा कर रहे हैं. टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा.

IPL 2025 Match Schedule by on Scribd

केकेआर का उद्घाटक मुकाबला उसी के घरेलू मैदान यानी ईडेन गार्डन में खेला जाएगा, तो ठीक अगले दिन 23 मार्च यानी रविवार को दो मैच खेले जाएंगे. इस दिन 3:30 पर हैदराबाद टीम घरेलू मैदान पर राजस्थान से खेलेगी, तो वहीं इसी दिन शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर पर मुंबई से भिड़ेगी.



#IPL2025 schedule. Starts on 22nd March and ends on 25th May, 2025. pic.twitter.com/4Cnpn4vA9X