विज्ञापन
विशेष लिंक

चोटिल मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर, नासिर हुसैन ने भविष्य को लेकर जताई चिंता

Nasser Hussain on Mark Wood Injury: वुड को घुटने की सर्जरी के बाद 8 महीने मैदान से बाहर रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज 2025 के पहले मुकाबले के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की.

Read Time: 3 mins
Share
चोटिल मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर, नासिर हुसैन ने भविष्य को लेकर जताई चिंता
Nasser Hussain on Mark Wood Injury
  • इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी चोट टीम के लिए बड़ा झटका है
  • पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि वुड का शरीर बार-बार परेशान करता है, जिससे उनकी वापसी और भी मुश्किल हो गई है
  • वुड ने घुटने की सर्जरी के बाद आठ महीने मैदान से बाहर रहने के बाद एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में वापसी की थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Nasser Hussain on Mark Wood Injury: चोट से परेशान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि वुड का शरीर अब उन्हें लगातार परेशान कर रहा है. नासिर हुसैन ने 'स्काई स्पोर्ट्स' पर कहा, "यह टीम और खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है. आप चाहते हैं कि टीम में आपके सभी गेंदबाज उपलब्ध रहें, खासकर आखिरी तीन टेस्ट मुकाबलों के लिए, जो एक के बाद एक हैं. इंग्लैंड शायद वुड और जोफ्रा आर्चर को फिर से एक साथ नहीं मौका दे पाता, लेकिन अगर आर्चर को आराम की जरूरत होती तो वुड उनकी जगह आ सकते थे. अब यह संभव नहीं है."

उन्होंने कहा, "यह वुड के लिए भी एक बड़ा झटका है. वह जब भी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, तो हर बार अपना सब कुछ झोंक देते हैं. वह टीम में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका शरीर बार-बार साथ छोड़ देता है. वह आठ-नौ महीनों की रिहैब के बाद एक और चोट से वापसी करते हैं और वार्म-अप गेम में उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है. पहले टेस्ट में घुटने में दिक्कत होती है और अब उन्हें फिर से रिहैब करना पड़ेगा. यह उनके लिए बहुत खराब है."

नासिर हुसैन को उम्मीद है कि वुड आगे भी खेलते नजर आएंगे. उन्होंने कहा, "वह पिछले एक दशक से खेल रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 38 टेस्ट खेल सके. इस समय वह बहुत निराश होंगे. मुझे उम्मीद है कि यह टेस्ट क्रिकेट में उनका आखिरी मैच नहीं होगा. वह अगले महीने 36 साल के हो जाएंगे. उस उम्र में चोटों से बार-बार वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है."

वुड को घुटने की सर्जरी के बाद 8 महीने मैदान से बाहर रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज 2025 के पहले मुकाबले के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. 35 वर्षीय वुड को उसी बाएं घुटने में फिर से सूजन आ गई और उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर बैठना पड़ा था. अब वह रिहैबिलिटेशन और रिकवरी शुरू करने के लिए घर लौटेंगे.

इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मार्क वुड ने कोहनी की चोट और उसके बाद घुटने की सर्जरी की वजह से करीब 15 महीनों तक इंग्लैंड के लिए रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेला था. वुड ने साल 2015 में डेब्यू किया था, जिसके बाद से 38 टेस्ट में 119 विकेट अपने नाम किए हैं. वह 2015 में एशेज जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. उन्होंने साल 2019 का वनडे वर्ल्ड कप जीता और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के सदस्य रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket
Get App for Better Experience
Install Now