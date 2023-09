Predicted India 2023 ODI World Cup: आज होगा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह

दूसरी ओर रिपोर्ट की मानें तो संजू सैमसन को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं, केएल राहुल टीम में शामिल होंगे. इसके अलावा अश्विन और चहल को भी टीम में शामिल नहीं किए जाने की संभावना है. बता दें कि युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किए जाने की संभावना है. ज्यादातर खिलाड़ी वही खिलाड़ी होंगे जो इस समय एशिया कप में खेल रहे हैं. अब टीम के ऐलान के समय ही पता चल पाएगा कि क्या टीम में कोई सरप्राइज भी होगा या नहीं. वैसे, बैकअप के तौर पर तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन के बारे में टीम मैनेजमेंट सोच सकती है.

बता दें कि वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूर से होने वाला है. पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं, 8 अक्टूबर को भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी.

वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय संभावित टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.

बैकअप- अश्विन, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा

वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल

8 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया , चेन्नई

11 अक्टूबर vs अफगानिस्तान दिल्ली

14 अक्टूबर vs पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर vs बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर vs न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर vs इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर vs श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर vs नीदरलैंड्स, बेंगलुरु

वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.