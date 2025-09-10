IND vs UAE LIVE Streaming, Asia Cup 2025 LIVE Telecast: जानें कब और कहां देख पाएंगे भारत-यूएई मैच, यहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

विज्ञापन
IND vs UAE LIVE Telecast, Asia Cup 2025: भारत 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा.

  • संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भारत बुधवार को अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा.
  • यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है जो उन्हें उच्च स्तर के क्रिकेट का अनुभव प्रदान करेगा
  • एशिया कप मैचों का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी.
खिताब का प्रबल दावेदार भारत एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को जब मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा तो ऑलराउंडर के जरिए टीम में पर्याप्त संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा. भारत हालांकि अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि इस मुकाबले में तीसरे स्पिनर या विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतरना है या नहीं.

टीम संजोयन पर होंगी नजरें

मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद से भारत ने सभी प्रारूपों में ऑलराउंडर को प्राथमिकता दी है. ऐसा विशेष कर बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए किया गया है ताकि आठवें नंबर तक उसके पास अच्छे बल्लेबाज रहें. अमीरात के खिलाफ मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा. कमजोर मानी जाने वाली यह टीम भारतीय टीम प्रबंधन को इस बात का अंदाजा देगी कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए किस संयोजन के साथ मैदान में उतरना बेहतर होगा.

यूएई के लिए बड़ा मौका

यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा. जसप्रीत बुमराह का सामना करना या शुभमन गिल को गेंदबाज़ी करना किसी एसोसिएट देश के क्रिकेटर के जीवन में आम बात नहीं है और एशिया कप उन्हें खेल के वास्तविक माहौल से अवगत कराएगा. भारतीय टीम में संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा की पहेली फिलहाल सुलझ गई है. जितेश की फिनिशर की भूमिका को सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी पर प्राथमिकता मिलना तय है.

यूएई के लिए यह टूर्नामेंट अपना कौशल दिखाने का एक शानदार अवसर है. मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा और सिमरनजीत सिंह जैसे खिलाड़ी अनुभवी कोच लालचंद राजपूत के मार्गदर्शन में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं.

ऐसा है रिकॉर्ड

बात अगर रिकॉर्ड की करें तो दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच होगा. टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.  यह मैच 3 मार्च 2016 को मीरपुर में खेला गया. टी20 एशिया कप के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन ही बना सकी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 10.1 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली.

कब और कहां होगा मैच

दुबई क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

एशिया कप के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्स्ट नेटवर्क के पास है. ऐसे में मैचों का सीधा प्रासरण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. सोनी एचडी 1 पर आग अंग्रेजी कमेंट्री में मैच देख पाएंगे. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपल्बध होगी.

(भाषा से इनपुट के साथ)

