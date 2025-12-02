विज्ञापन
IND vs SA ODI: रांची से रायपुर तक किंग कोहली ही हैं क्रिकेट के राजकुमार

Virat Kohli IND vs SA: रायपुर की पिच पर एक बार फिर 300 से बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है. टीम इंडिया रायपुर में ही सीरीज को कब्ज़े में कर टेस्ट में 0-2 से हार का थोड़ा बदला जरूर ले सकती है.

IND vs SA ODI: रांची से रायपुर तक किंग कोहली ही हैं क्रिकेट के राजकुमार
Virat Kohli IND vs SA
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन हो रहा है जहां भारत को जीत का अच्छा मौका है.
  • विराट कोहली ने हाल ही में रांची में 83वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा और रायपुर में भी फैंस का उत्साह देखने को मिला
  • रायपुर के वीर शहीद नारायण सिंह स्टेडियम की क्षमता लगभग साठ हजार है और टिकटें बहुत तेजी से बिक गईं हैं
Virat Kohli IND vs SA: भारत के सामने रायपुर में तीन मैच की वनडे सीरीज़ को कब्ज़ा करने का एक शानदार मौक़ा है. रांची में मैदान और मैदान के बाहर किंग कोहली के फ़ैन्स ने उनका शानदार स्वागत और तहेदिल से हौसलाअफ़ज़ाई की तो विराट ने भी उन्हें 83वें अंतर्राष्ट्रीय शतक का शानदार तोहफ़ा दिया. विराट और रोहित के बल्ले का जलवा सिडनी से रांची तक दुनिया भर के फ़ैन्स ने देखा है. अब छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फ़ैन्स ROKO की आतिशी पारियों से नये साल के जश्न समारोहों की शुरुआत करना चाहते हैं. 

रायपुर में भी विराट के कम दीवाने नहीं हैं फैंस

टीम इंडिया कल सोमवार की शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर मेयफ़ेयर होटल पहुंचे. होटल पहुंचते ही छोटे-छोटे बच्चों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. छोटे-छोटे बच्चे विराट को गुलाब देकर उनका दिल जीतते नज़र आ रहे हैं.

विराट एक बार फिर ना सिर्फ़ अपने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं. बल्किन एक ऐसे ‘मेंटल स्पेस' में नज़र आ रहे हैं जहां से वो किसी भी विपक्षी टीम के लिए काल साबित हो सकते हैं.

2023 के रायपुर वनडे में रोहित-विराट का प्रदर्शन

तकरीबन 3 साल पहले जनवरी 2023 में इस मैदान पर भारत ने इकलौता वनडे मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था. उस मैच में मो. शमी, मो. सिराज, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर समेत 6 गेंदबाज़ों ने कीवी टीम को 35 ओवर से पहले 108 रनों पर समेट दिया था. फिर रोहित शर्मा की अर्द्धशतकीय पारी और शुभमन गिल के नाबाद 40 रनों के सहारे भारत ने आसानी से वो मैच 8 विकेटों से जीत लिया था. विराट कोहली ने उस मैच में 11 रन बनाये थे. 

15-20 मिनट में ही बिक गईं टिकटें

करीब 10 लाख की आबादी वाले रायपुर के वीर शहीद नारायण सिंह स्टेडियम की क्षमता क़रीब 60,000 है. यहां भी रांची की तरह ही टिकटों को लेकर मारामारी है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्रेज़ इस कदर ज़्यादा है कि मैच के लिए  दो बार ऑनलाइन टिकट की बिक्री हुई. लेकिन 15-20 मिनट में ही सारी टिकटें बिक गईं. कुछ टिकटों की ब्लैक होने की ख़बरें आ रही हैं.

इस स्टेडियम का नाम 1857 की गदर में हिस्सा ले चुके स्वतंत्रता सेनानी  शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है. शहीद वीर नारायण सिंह उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रॉबिनहुड क तौर पर मशहूर थे. रायपुर के फ़ैन्स आईपीएल और टी-20 मैचों के दौरान अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते रहे हैं. एक बार फिर दूसरे वनडे में भी स्टेडियम के खचाखच भरे होने की उम्मीद की जा रही है. 

रायपुर में हो सकता है सीरीज़ पर कब्ज़ा

टीम इंडिया रायपुर में ही सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेगी. लेकिन रांची में दक्षिण अफ़्रीका के ज़बरदस्त फ़ाइट के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को अगले दो मैचों में सावधान होने की नसीहत दी थी. 

रायपुर के मैदान और स्टेडियम को BCCI की तुलना ऑस्ट्रेलिया के गाबा (ब्रिस्बेन) से की जाती है. बड़ी बाउंड्री है लेकिन बैटिंग और बॉलिंग के लिए ये बैलेंस्ड पिच मानी जाती है. BCCI 2013 में इसे IPL की बेस्ट पिच और 2017-18 में सेंट्रल ज़ोन की पिच करार दे चुकी है.

रायपुर की पिच पर एक बार फिर 300 से बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है. टीम इंडिया रायपुर में ही सीरीज़ को कब्ज़े में कर टेस्ट में 0-2 से हार का थोड़ा बदला ज़रूर ले सकती है.

