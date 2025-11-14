विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: कुलदीप यादव का ऐतिहासिक कमाल, एक साथ तोड़ा सर जडेजा और जहीर खान का महारिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास

Kuldeep Yadav record in Test: भारत के मैजिक मैन कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है. कुलदीप ने भारत में खेलते हुए अपने इंटरनेशनल करियर में 150 विकेट हासिल कर लिए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: कुलदीप यादव का ऐतिहासिक कमाल, एक साथ तोड़ा सर जडेजा और जहीर खान का महारिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास
IND vs SA, 1st Test, Kuldeep Yadav record: कुलदीप यादव का धमाका
  • कुलदीप यादव ने भारत के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज के रूप में 150 से अधिक इंटरनेशनल विकेट हासिल किए हैं
  • बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव ने सबसे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है.
  • कुलदीप यादव भारत के लिए बाएं हाथ के गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर हैं, उनसे पहले रविंद्र जडेजा और जहीर खान हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kuldeep Yadav record : कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजों से कमाल किया है. कुलदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में गजब का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कुलदीप यादव भारत में बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से भारत के लिए 150+ इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा भारत में भारत के लिए रविंद्र जडेजा और जहीर खान ने किया है. इसके अलावा कुलदीप भारत में 150 विकेट हासिल करने वाले दूसरे बतौर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. 

सबसे तेज किया कारनामा

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि कुलदीप ने भारत में 150 टरनेशनल विकेट लेने का कमाल बतौर बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर सबसे तेज किया है. कुलदीप ने केवल 87 पारी में इस कमाल के आंकड़ें को छूने में सफलता हासिल की है. बता दें कि जहीर खान ने 135 पारी और जडेजा ने 200 पारी में 150 इंटरनेशनल विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज़ के तौर पर भारत में हासिल किए थे. 

भारत में बाएं हाथ के गेंदबाज़ की ओर से भारत के लिए 150+ इंटरनेशनल विकेट

  • 377 - रवींद्र जडेजा (200 पारी)
  • 199 - ज़हीर खान (135 पारी)
  • 150* - कुलदीप यादव (87 पारी)

बुमराह से पहले किया यह कमाल

बुमराह के नाम भारत में 150 इंटरनेशनल विकेट दर्ज हो गया है. कुलदीप ने यह कमाल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बुमराह से पहले किया है. बुमराह के नाम भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 148 विकेट अबतक दर्ज हैं.  बता दें कि भारत के लिए भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं. कुंबले ने भारत में खेलते हुए कुल 204 पारियों में 476 इंटरनेशनल विकेट अर्जित किए हैं. 

भारत में भारत के लिए सर्वाधिक इंटरनेशनल विकेट

  1. 476 - अनिल कुंबले (204 पारी)
  2. 475 - रविचंद्रन अश्विन (193 पारी)
  3. 377 - रवींद्र जडेजा (199 पारी)
  4. 376 - हरभजन सिंह (199 पारी)
  5. 319 - कपिल देव (202 पारी)
  6. 211 - जवागल श्रीनाथ (137 पारी)
  7. 199 - ज़हीर खान (135 पारी)
  8. 168 - मोहम्मद शमी (91 पारी)
  9. 150* - कुलदीप यादव (87 पारी)
  10. 148 - जसप्रीत बुमराह (97 पारी)

इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने दो मैचों की सीरीज के शुरूआती टेस्ट मैच में शुक्रवार को यहां भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. 

भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है।. टीम में वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के तौर पर स्पिन गेंदबाजी में चार विकल्प है जबकि वामहस्त बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला है, साउथ अफ्रीका ने चोटिल कागिसो रबाडा की जगह कोर्बिन बॉश को मौका दिया है।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuldeep Yadav, India Vs South Africa 2025 India, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now