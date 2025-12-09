IND vs SA: काम ना आया सूर्यकुमार यादव का 'टोटका', टॉस हारने के बाद दिया ये बयान

- भारत और अफ्रीका के बीच पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया
- कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान केएल राहुल के टोटके को अपनाया लेकिन इस बार टॉस जीतने में सफल नहीं हुए
- सूर्यकुमार यादव ने कहा कि विकेट थोड़ी हरी थी और ओस की वजह से गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी
Suryakumar Yadav and Aiden Markram Statement after Toss: साउथ अफ्रीका ने कटक में पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारत के खिलाफ बॉलिंग करने का फैसला किया. इस दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस के दौरान उस टोटके को आजमाते आये जिसकी बदौलत आखिरी वनडे मुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने 20 टॉस हारने के बाद टीम इंडिया के लिए टॉस जीता था. उस दौरान राहुल ने दाहिने हाथ की बजाए बाएं हाथ से सिक्का उछाला था और टॉस जीत लिया था, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने कोशिश वैसी ही की लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला और वो इस प्रयास में नाकाम रहे.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first.
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ZCl53IqrWK
सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारने के बाद कहा, 'विकेट को देखकर हम थोड़े कन्फ्यूज थे, कल थोड़ी हरी दिख रही थी. पहले बैटिंग करके खुश हैं, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं. यह ओस बॉलर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, यह बहुत लंबे समय तक रहने वाला है. इसके बारे में मत सोचो, इसे एक चैलेंज की तरह लो. ऑस्ट्रेलिया में हमारी सीरीज अच्छी रही, अब हम साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे. यह अच्छी तैयारी है. इसका मजा लेना चाहते हैं. यह एक अच्छा सिरदर्द है. जो लोग नहीं खेल रहे हैं वे हैं संजू सैमसन, कुलदीप यादव, और वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा.
मार्कराम ने कहा कि उन्होंने ओस को ध्यान में रखकर गेंदबाजी करने का फैसला किया.
भारत प्लेइंग 11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग 11: : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लूथो सिपामला, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी एनगिडी.
