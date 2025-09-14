India vs Pakistan:  मैच के दौरान कुछ इस तरह से पाकिस्तान का विरोध कर सकते हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी- रिपोर्ट

India vs Pakistan: सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम रविवार को एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ यहां होने वाले मुकाबले में प्रबल दावेदार होगी और दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ महीनों में सीमा पर बढ़े तनाव के बावजूद इस मुकाबले को लेकर किसी तरह की ‘हाइप' नहीं है. कुछ लोग इस मैच का बहिष्कार कर रहे हैं, यहां तक कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारतीय खिलाड़ियों की एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए सहमति जताने के लिए आलोचना भी कर रहे हैं. दुबई में एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, मैच को लेकर 'बहिष्कार' की चर्चा भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी पहुंच गई है और टीम का माहौल 'गंभीर' है.

पाकिस्तान का प्रतीकात्मक विरोध कर सकती है टीम इंडिया (Team India Planning 'Symbolic Protest' vs Pakistan)

यह मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो रहा है, इसलिए फैन्स की ओर से नारेबाजी या ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैच शुरू होने के बाद भारतीय टीम के सदस्यों की ओर से कुछ 'प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन' (Team India Planning 'Symbolic Protest') देखने को मिल सकते हैं.

प्रतीकात्मक विरोध जैसे हाथ मिलाने, काली पट्टी बांधने या अन्य संभावित तरीकों से हो सकता है. क्रिकेट प्रेमियों के मूड से बीसीसीआई के टॉप अधिकारी भी भली-भांति परिचित हैं. इसलिए, बोर्ड और उसके खिलाड़ी एशिया कप मैच को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश मिले कि पाकिस्तान के प्रति भारतीय कैसा विचार रखते हैं.

शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने भी स्वीकार किया कि पूरा कैंप मैच को लेकर लोगों की भावनाओं से वाकिफ है.

टेन डोएशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ज़ाहिर है हम लोगों की भावनाओं और उनकी प्रबल भावनाओं से वाकिफ हैं. और गंभीर का उपनाम का संदेश बेहद पेशेवर रहा है, जिसमें उन्होंने उन चीज़ों की चिंता न करने की बात कही है जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं."

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम (Pakistan squad for Asia Cup 2025): सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम (India squad for Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह