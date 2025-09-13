विज्ञापन
Asia Cup 2025: शुभमन गिल ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया सबसे मुश्किल गेंदबाज

Shubman Gill react on toughest bowler in World cricket: शुभमन गिल ने उस गेंदबाज के बारे में खुलासा किया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है.

Asia Cup 2025: शुभमन गिल ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया सबसे मुश्किल गेंदबाज
Shubman Gill react on toughest bowler, गिल ने बताया
  • शुभमन गिल ने जेम्स एंडरसन को सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज बताया है, जिनके खिलाफ बल्लेबाजी करना कठिन होता है
  • जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 188 मैचों में 704 विकेट और वनडे में 194 मैचों में 269 विकेट लिए हैं
  • वर्तमान में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारत की टी20 टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं
Shubman Gill on toughest bowler: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025) के बीच मैच से पहले शुभमन गिल ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है. गिल ने सोनी स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए उस गेंदबाज के बारे में बताया है. गिल ने शाहीन अफरीदी या फिर हसन अली को सबसे मुश्किल गेंदबाज करार नहीं दिया है. गिल ने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को सबसे मुश्किल गेंदबाज करार दिया है जिसके खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की है. (Shubman Gill on James Anderson)

दुनिया के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 188 मैच खेलकर 704 विकेट लिए हैं. वहीं, वनडे में एंडरसन ने 194 मैच में 269 विकेट लेने में सफल रहे हैं .वहीं, एंडरसन ने टी-20 इंटरनेशनल में 19 मैच में कुल 18 विकेट लिए हैं .

एशिया कप में गिल से काफी उम्मीद

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है. गिल ने यूएई के खिलाफ पहले मैच में 20 रन की नाबाद पारी खेली थी. अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल से काफी उम्मीद है. गिल और अभिषेक शर्मा इस समय ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं .

भारतीय क्रिकेट टीम (Asia Cup 2025: Indian cricket squad): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जयसवाल

