India vs Pakistan: 'यह हमारे लिए कोई...', सैम अयूब आए, पाकिस्तान के डर की पोल खोल गए, इन 3 बातों से जानें

India vs Pakistan: अगर कोई भी खिलाड़ी सामने वाली टीम को जरूरी सम्मान न दे, या बचने या छिपने की कोशिश करे, तो समझो वह भीतर से डरा हुआ है. और कुछ ऐसा ही हाल रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉनफ्रेंस में आए पाकिस्तानी ओपनर सैम अय्यूब के बयान में साफ-साफ दिखाई पड़ा. और यह डर एक नहीं,बल्कि उनके कई जवाबों में दिखाई पड़ा. डर इस बात में भी दिखाई पड़ा कि कप्तान सलमान आगा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करने के बजाय सैम अयूब को भेज दिया. सैम ने भारत के खिलाफ अहम मैच की ‘हाइप (अधिक चर्चा वाला मुकाबला)' को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ा मुकाबला है, लेकिन हम टीम के तौर पर इसे उस नजरिये से नहीं देखते हैं. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें एशिया कप में रविवार को एक दूसरे की चुनौती का सामना करेंगी. 23 साल के अयूब का यह भारत के खिलाफ पहला मैच होगा और पूरे क्रिकेट जगत में इस मेगा मुकाबले को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा है

टीम इंडिया के कद से डरे दिखे

अयूब ने कहा, ‘लोगों के लिए यह एक बड़ा मैच होने वाला है. एक टीम के तौर पर हम इसे ऐसे नहीं देखते. हम देखते हैं कि हम अगले मैच में भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो हम हर दिन करते हैं.' अयूब भारत के मैच को कोई अतिरिक्त महत्व देने के लिए तैयार नहीं दिखे है और यहां तक कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के मैच देखने की अपनी बचपन की यादों के बारे में पूछे गए सवालों को भी टाल दिया. साफ है कि टीम इंडिया से जुड़े सवालों को टालना या बचना बताता है कि पाकिस्तानी भारतीय टीम के तूफानी प्रदर्शन से डरे हुए हैं.

यादों से डरे दिखाई पड़े सैम अयूब

उन्होंने कहा, ‘यादें मायने नहीं रखतीं, बल्कि यह टूर्नामेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है. हम सिर्फ पाकिस्तान-भारत के मैच का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं.' टी20 प्रारूप में दोनों देशों के बीच पिछला मुकाबला इस प्रारूप के विश्व कप में न्यूयॉर्क में खेला गया था. इस मैच में भारतीय टीम कम स्कोर बनाने के बावजूद जीत दर्ज करने में सफल रही.

अयूब उस मैच से जुड़ी यादों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘सर उस मैच को डेढ़ साल हो गया है. उस समय अगर आपने मुझसे पूछा होता, तो मैं आपको बताता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था. क्या आपको याद है? मुझे अब याद नहीं है.' अयूब से जब पूछा गया कि क्या चीजें आसान हो जाती हैं कि उसे पता नहीं है कि भारत के मैच से किस तरह का दबाव जुड़ा है?

खुद के प्रदर्शन से डरे दिखाई पड़े अयूब

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पिछले तीन-चार महीनों से हमारे टीम प्रबंधन का यही संदेश रहा है. सबसे जरूरी बात यह है कि हम अतीत से सीखें और आगे बढ़ें. हम अतीत को याद नहीं करना चाहते.' अयूब ने पिछले चार मैचों में शून्य, 17, 11 और शून्य का स्कोर किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि टीम प्रबंधन को उनकी काबिलियत पर भरोसा है.

इस युवा बल्लेबाज ने कहा, ‘हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है. अंत में कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, यह कोई नहीं बता सकता. हम सब एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं.' उन्होंने संकेत दिया कि ओमान के खिलाफ दूसरी पारी में गेंदबाजी करते समय ज्यादा ओस नहीं थी और विकेट सूखा रहा. इस स्थिति में मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा अपनी टीम के तीनों विशेषज्ञ स्पिनरों (लेग स्पिनर अबरार अहमद, बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर सुफियान मुकीम) को खिला सकते हैं.

