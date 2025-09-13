विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: तीन सबसे रोमांचक मैच जिसने फैन्स की बढ़ा दी थी धड़कनें

India vs Pakistan: एशिया कप के टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 18 मैच हुए हैं जिसमें 10 में भारत को जीत मिली है तो वहीं , 6 मैच में पाकिस्तान की टीम को जीत मिली है. पिछले 10 साल में राइवलरी एकतरफा सी हो गई, जहां पाकिस्तान को 7 मुकाबलों में केवल 1 बार जीत नसीब हो सकी.

Read Time: 6 mins
Share
Asia Cup 2025, India vs Pakistan: तीन सबसे रोमांचक मैच जिसने फैन्स की बढ़ा दी थी धड़कनें
India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025: तीन सबसे रोमांचक मैच
  • एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच अबतक 18 मुकाबले हुए हैं जिसमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं
  • 2010 में हरभजन सिंह ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई थी
  • 2014 के एशिया कप में शाहिद अफरीदी ने नाबाद पारी खेलकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025, IND vs PAK: जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है. दोनों टीमें एक दूसरे को हराने की कोशिश करती है. अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है.  दुबई में होने वाले इस मैच को लेकर दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं. एशिया कप के टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 18 मैच हुए हैं जिसमें 10 में भारत को जीत मिली है तो वहीं , 6 मैच में पाकिस्तान की टीम को जीत मिली है. पिछले 10 साल में राइवलरी एकतरफा सी हो गई, जहां पाकिस्तान को 7 मुकाबलों में केवल 1 बार जीत नसीब हो सकी. ऐसे में जानते हैं एशिया कप इतिहास के तीन ऐसे मैच के बारे में जिसने मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया था. (India and Pakistan face off in Asia Cup cricket match)

Latest and Breaking News on NDTV

हरभजन सिंह ने जब आखिरी ओवर में बल्ले से किया कमाल (2010)

एशिया कप 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हरभजन सिंह ने जो कमाल किया उसे आजतक फैन्स नहीं भूले हैं. एशिया कप का 2010  में 19 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 267 का स्कोर बनाया था. इसके बाद जब भारत ने बल्लेबाजी की तो एक समय भारत का स्कोर 219-6 था और भारत को जीत के लिए 29 गेंदों पर 49 रन की जरूरत थी. सुरेश रैना और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के ऊपर भारत को जीत दिलाने की ज़िम्मेदारी थी. आखिर में भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में आठ रन चाहिए थे. 

आखिरी ओवर का रोमांच और हरभजन सिंह से झगड़ा

आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी मोहम्मद आमिर पर थी. वहीं, आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए और मैच पूरी तरह से पाकिस्तान की झोली में था. अब क्रीज पर भज्जी और प्रवीण कुमार था. वहीं, इसके बाद  भारत को चार गेंदों पर सात रन चाहिए थे. तीसरी गेंद पर प्रवीण कुमार ने दो रन लिए और चौथी गेंद पर एक रन लिए जिसके बाद अब आखिरी दो गेंद का सामना हरभजन सिंह को करना था. हरभजन पूरी तरह से जोश में, इस ओवर से पहले शोएब अख्तर और उनका झगड़ा  भी हुआ था. ऐसे में अब सबकी नजर भज्जी पर थी. अब आमिर सामने थे.

इस बार भज्जी ने पांचवीं गेंद पर मिडविकेट पर छक्का जड़ दिया और भारत को जीत दिला दी. छक्का लगाने के बाद टर्बनेटर ने अख्तर की ओर मुड़कर ज़ोर से चीख मारी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया. भारत यह मैच तीन विकेट से जीत लिया, भारत फाइनल में था और पाकिस्तान लगभग बाहर हो चुका था. 

Latest and Breaking News on NDTV

शाहिद अफरीदी के दम पर जीता पाकिस्तान (2014 एशिया कप) 

2014 के एशिया कप में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने एक ऐसी पारी खेली थी जिसने मैच को पलट कर रख दिया था. मीरपुर की तेज़ आउटफ़ील्ड पर रोहित शर्मा के बल्ले से रनों का अंबार लग गया और शिखर धवन के जल्दी आउट होने के बावजूद भारत एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ता दिख रहा था. रोहित अपनी लय में थे, लेकिन उमर गुल ने कोहली को 5 रन पर आउट करके भारत को करारा झटका दिया. लगातार विकेट गिरने से भारत की रन गति धीमी हो गई, लेकिन अंबाती रायुडू और जडेजा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने 8 विकेट पर 245 रन बनाए.

मोहम्मद हफीज ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई. हालांकि, जल्द ही भारत के स्पिन जोड़ीदार रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा ने पाकिस्तान को झटके दिए और 42 रनों के अंतराल में 4 बल्लेबाज़ आउट हो गए. हफीज ने सोहैब मकसूद के साथ 87 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला, लेकिन दोनों लगातार ओवरों में आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 45 ओवर में 203 रन पर 6 विकेट हो गया था. 

शाहिद अफरीदी ने पलटी बाजी

अफरीदी, जो आखिरी बल्लेबाज थे, उनपर अब पाकिस्तान की टीम की उम्मीद थी. पाकिस्तान को 30 गेंदों पर 43 रनों की ज़रूरत थी और उसके 4 विकेट बचे हुए थे. लेकिन क्रीज पर अफरीदी मौजूद थे जो मैच को बदलने का मद्दा रखते थे. 46वें ओवर में जडेजा को निशाना बनाया और उन पर एक चौका और एक छक्का लगाया. इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के ओवर में भी दो चौके लगे, लेकिन 48वें ओवर में मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान को शांत रखा. इसके बाद  भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर में दो विकेट लिए और सिर्फ़ तीन रन दिए, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई, और अफरीदी नॉन-स्ट्राइकर एंड से खड़े होकर मैच देख रहे थे. यहां से मैच भारत के झोली में था. 

ऐसे पलट दिया पूरा मैच 

आखिरी ओवर अश्विन को दिया गया, जिन्होंने अब तक अपने 9 ओवरों में 31 रन देकर 2 विकेट लिए थे. इस स्पिनर ने अजमल को पहले ही बोल्ड करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. पाकिस्तानी फैन्स हिम्मत हार चुके थे. भारत के सामने जीत नजर आ रही थी. 

4 गेदों में 9 रन

जुनैद खान आखिरी बल्लेबाज़ थे, उन्होंने एक रन लिए और अफरीदी को स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया. अब चार गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, स्टेडियम में मौजूद फैन्स की सांसें थम सी गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि अफरीदी मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं. जैसे ही अश्विन ने गेंद फेंकना शुरू किया, वैसे-वैसे फैन्स की धड़कने बढ़नी शुरू हो गई. इस आखिरी ओवर में  अफरीदी ने अश्विन पर लगातार दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को रोमांचक जीत दिला दी. अश्विन पूरी तरह से सिर पर हाथ रखे हुए हताश खड़े रह गए . अफरीदी ने इस मैच में सिर्फ 18 गेदों में नाबाद 34 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

2016, एशिया कप, जब कोहली की पारी से जीता भारत 

भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम सिर्फ 17.3 ओवर में 83 रन पर ही सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से सरफराज अहमद ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए वहीं भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए.

भारत के लिए लक्ष्य जरूर आसान था, लेकिन शुरुआत में मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी से भारत की टॉप ऑर्डर फ्लाप हो गई और मात्र 8 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद मैच रोमांचक हो उठा. ऐसे वक्त में विराट कोहली ने धैर्य और क्लास का परिचय देते हुए मुश्किल पिच पर 51 गेंदों में 49 रन बनाए और भारत को 15.3 ओवर में 5 विकेट से जीत दिला दी. इस मैच को गेंदबाजों के दबदबे और कोहली की जुझारू पारी के लिए आज भी याद किया जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs Afghanistan T20I 2024, Asia Cup 2025, Cricket, Virat Kohli, Harbhajan Singh, Shahid Afridi, India, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com