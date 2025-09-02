विज्ञापन
India vs Pakistan: पाकिस्तान से भिड़ने से पहले कितनी ट्रेनिंग किससे मैच? टीम इंडिया का बड़ा इम्तिहान

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए जाने से पहले टीम इंडिया के कई धुरंधर दलीप ट्रॉफी और अलग-अलग घरेलू लीग में अपना हुनर मांजते रहे.

  • टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपना पहला मैच 10 सितंबर को मेजबान UAE के खिलाफ दुबई में खेलेगी.
  • भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी 4 सितंबर तक दुबई पहुंचेंगे और 5 सितंबर से नेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे.
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलेगी.
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को है यानी अब से ठीक 7 दिनों के बाद. टीम इंडिया और उसके फैंस की फिक्र पहले मैच को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहला मैच मेजबान संयुक्त अरब अमीरात UAE के खिलाफ खेला जाना है. इसके बाद भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी. टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मैच ओमान के खिलाफ 19 सितंबर को खेलेगी. कागजों पर देखें तो टीम इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान से टक्कर मिल सकती है. 

कब UAE पहुंचेगी टीम इंडिया?

एक वरिष्ठ BCCI के अधिकारी ने पीटीआई से कहा, "सभी खिलाड़ी 4 सितंबर की शाम तक दुबई पहुंच जाएंगे और पहला नेट सेशन 5 सितंबर को आईसीसी अकादमी में आयोजित किया जाएगा. लॉजिस्टिकल सुविधा को ध्यान में रखते हुए, खिलाड़ियों को अपने शहरों से दुबई उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी." यह टीम इंडिया की नई गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा अलग है.

कब जायेंगे कप्तान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 4 सितंबर को इस बड़े इवेंट के लिए रवाना होंगे. अन्य भारतीय खिलाड़ी, जिनमें हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव शामिल हैं, भी 4 सितंबर तक पहुंचने की उम्मीद है.

पाकिस्तान से पहले कितनी तैयारी

एशिया कप के लिए जाने से पहले टीम इंडिया के कई धुरंधर दलीप ट्रॉफी और अलग-अलग घरेलू लीग में अपना हुनर मांजते रहे. रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, जितेश शर्मा,- अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने घरेलू मैचों में खूब ज़ोर आज़माइश भी की.

4 सितंबर को यूएई पहुंचकर 5 सितंबर से टीम इंडिया यूएई के खिलाफ पहले मैच के लिए तैयारी करेगी. यूएई के मुकाबले के बाद एक रेस्ट डे है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए जोर-शोर से ट्रेनिंग करेगी. यानी प्लान में किसी तरह के ढील की गुंजाइश नहीं है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया दुबई में 3 से 4 दिन का कैंप लगाकर प्रैक्टिस करेगी. इसमें खिलाड़ी यूएई के माहौल में भी ढलने की कोशिश करेंगे.

एशिया कप में टीम इंडिया के 15 धुरंधर 

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को लेकर थोड़ी आलोचना जरूर हुई लेकिन टीम फिर भी बैलेंस्ड और दूसरी टीमों से कहीं मजबूत नजर आती है. टीम में टॉप ऑर्डर पर अभिषेक हैं, जो पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उनको यहां पर शुभमन गिल का साथ मिलेगा, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे पर रनों का अंबार लगाया है. इसके बाद तिलक, रिंकू, संजू और जितेश हैं. 

भारतीय टीम के सदस्य:

बैटर: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा,  तिलक वर्मा,  रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल

बॉलर: जसप्रीत बुमराह,  अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

रीज़र्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

एशिया कप 2025: भारत का कार्यक्रम:

  • - 10 सितंबर: भारत बनाम यूएई, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
  • - 14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
  • - 19 सितंबर: भारत बनाम ओमान, शेख जैयद स्टेडियम, अबू धाबी

बता दें, एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा.  इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग.

