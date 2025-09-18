India vs Oman: अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20I के दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने छक्के लगाते ही रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma Sixes Record India vs Oman Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम शुक्रवार को अबू धाबी में खेले जाने वाले एशिया कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करना और 20 ओवरों का पूरा फायदा उठाना पसंद करेगी. सुपर 4 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी और रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले पर नज़र गड़ाए हुए, ओमान के खिलाफ मैच टीम प्रबंधन के लिए पहले दो मैचों में कम स्कोर वाले दो असंतुलित लक्ष्यों का पीछा करने के बाद, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका है.

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम शुक्रवार को अपने अगले लीग मैच में ओमान से भिड़ेगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास दो अहम विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा अवसर होगा. फिलहाल ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के इविन लुईस और इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम दर्ज हैं.

अभिषेक शर्मा के निशाने पर इविन लुईस का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की 18 पारियों में अब तक 46 छक्के जड़ चुके हैं. उन्हें 50 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 और छक्कों की जरूरत है. यदि वह ओमान के खिलाफ ये चार छक्के लगा देते हैं, तो वे सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. वर्तमान में यह रिकॉर्ड इविन लुईस के पास है, जिन्होंने 20 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

अभिषेक शर्मा के निशाने पर फिल साल्ट का रिकॉर्ड

छक्कों की रफ्तार के मामले में भी अभिषेक के पास इतिहास रचने का मौका है. उन्होंने 46 छक्के लगाने के लिए अब तक 305 गेंदों का सामना किया है. फिल साल्ट ने 320 गेंदों में 50 छक्के जड़े थे. अगर अभिषेक ओमान के खिलाफ 14 गेंदों के अंदर 4 छक्के लगा देते हैं, तो वे सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना देंगे.

इस तरह, शुक्रवार का मुकाबला अभिषेक शर्मा और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों दोनों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है, लेकिन शुभमन गिल शायद थोड़ी देर और बल्लेबाजी करना चाहेंगे. कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वह चाहेंगे कि तिलक वर्मा को कुछ और समय मिले.

इस बीच हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाज़ टूर्नामेंट के अंतिम सप्ताह से पहले मैदान पर कुछ अच्छे शॉट लगाना चाहेंगे, क्योंकि अगर भारत फ़ाइनल में पहुंचता है तो सात दिनों के अंतराल में चार मैच खेले जाएंगे.