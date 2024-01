"भारत फेवरेट है लेकिन ....", टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने ऐसा कहकर टीम इंडिया को दी चेतावनी

Nasser Hussain ने भारत को दी वॉर्निंग

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs ENG) का आगाज 25 जनवरी से होने वाला है. पहले टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जाएगा. भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस टेस्ट सीरीज में भारत को फेवरेट बताया जा रहा है. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) ने टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को इंग्लैंड को कम न आंके इसको लेकर चेतावनी दी है. स्काइ स्पोर्ट्स पर नासिर हुसैन (Nasser Hussain on IND vs ENG Test Series) ने कहा है कि , "यकीनन अपने घर पर भारत फेवरेट है लेकिन आप बेजबॉल को कम न आंके, स्पिनर के खिलाफ बैजबॉल काफी काम आएगा और इंग्लैंड इसका फायदा उठा पाने में सफल रहेंगे."