IND Under 19 vs PAK Under 19: सूर्या की राह पर आयुष म्हात्रे, 'रोता' रह गया पाक

भारत अंडर 19 टीम और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच दुबई में खेले जा रहे मुकाबले में दोनों टीमों के कप्तान ने एक बार फिर से हाथ नहीं मिलाया है.

IND Under 19 vs PAK Under 19: सूर्या की राह पर आयुष म्हात्रे, 'रोता' रह गया पाक
Ayush Mhatre And Farhan Yousaf
  • भारत और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों के बीच एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का ग्रुप ए मुकाबला दुबई में खेला गया
  • टॉस से पहले भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से साफ इंकार किया
  • बारिश के कारण टॉस निर्धारित समय पर नहीं हो पाया और सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा था
एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के ग्रुप 'ए' का एक रोमांचक मुकाबला आज (14 दिसंबर) भारत अंडर 19 टीम और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां टॉस से पहले हर किसी की निगाहें दोनों टीमों के कप्तानों पर टिकी हुई थी. लोग यह देखने के लिए आतुर थे कि टीम इंडिया के युवा जांबाज सीनियर खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं, या नहीं. मगर जब मौदान में आयुष म्हात्रे उतरे तो उन्होंने सूर्यकुमार यादव की तरह ही विपक्षी टीम के कप्तान से हाथ मिलाने का फैसला नहीं लिया. सोशल मीडिया पर टॉस के दौरान की कई तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जहां पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ हाथ मिलाने को तो उत्सुक नजर आ रहे हैं. मगर आयुष म्हात्रे ने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया.

बारिश के कारण लेट से हुआ टॉस

इससे पहले आज टॉस अपने तय समयानुसार नहीं हो पाया. क्योंकि टॉस से पहले ही मैदान में बारिश ने दस्तक दे दी थी. उसके बाद जब टॉस हुआ तो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा. जिसके बाद विपक्षी टीम के कप्तान ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. क्योंकि विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी महज 5 रन बनाकर ही आउट हो गए.

क्या ICC ने हैंडशेक करने की अपील की थी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से अंडर-19 कॉम्पिटीशन से राजनीति को दूर रखने का आग्रह किया था. बोर्ड चाहती थी कि दोनों टीमों के कप्तान हैंडशेक करें. मगर भारतीय टीम ने इस अपील को ठुकरा दिया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आईसीसी अपने निर्देश को ठुकराने की वजह से भारत के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी या नहीं.

