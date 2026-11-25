वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म रहा, एक समय भारतीय टीम टेस्ट मैच को जीतने करीब खड़ी थी लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की और मैच को ड्रा पर खत्म किया. ड्रा के खत्म होने से भारत पर अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था. अब भारत को अपने बचे सभी टेस्ट मैचों को हर हाल में जीतने की कोशिश करनी होगी. वहीं, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को कोई गलती नहीं करनी होगी.

टीम के संयोजन पर सही फैसला लेना अहम

मैच खत्म होने के बाद भी मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल न करना चर्चा का विषय बना रहा. पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग-11 के चयन को लेकर बेवजह की राजनीति में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि सिराज अपनी कड़ी मेहनत करने की क्षमता के कारण, खासकर चौथे और पांचवें दिन, विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते थे. कप्तान शुभमन गिल ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि मैच से पहले जब उन्होंने सिराज से बात की, तो सिराज को इसके पीछे का कारण समझ आ गया था, हालांकि यह साफ नहीं है कि तेज गेंदबाज इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे या नहीं. लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन चाहे इसे माने या न माने, सिराज की कमी जरूर खली थी. खासकर तब, जब तेज गेंदबाजों के लिए सबसे मुश्किल हालात में भी पूरी ताकत से गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने की जरूरत थी.

सिराज की होगी एंट्री या कुलदीप यादव पर भरोसा

ऐसे में पूरा यकीन है कि दूसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज का अनुभव भारतीय टीम हासिल करना चाहेगी. हालांकि सिराज पर सारा ध्यान होने के बावजूद, यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे हालात में रवींद्र जडेजा या कुलदीप यादव का अनुभव और सटीक गेंदबाजी भी काफी काम आ सकती थी. वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद को टर्न कराने के बजाय उनका उसे ड्रिफ्ट कराना भारत के पक्ष में नहीं गया. इसके उलट, जडेजा अपनी 'स्टंप-टू-स्टंप' लाइन से बल्लेबाजों को बांधे रखने में बहुत मददगार साबित हो सकते थे., वहीं, कुलदीप भी अपनी करिश्माई गेंद से विकेट लेने का काम कर सकते थे.

दूसरे टेस्ट में गौतम गंभीर और शुभमन गिल की क्या होगी रणनीति

क्राइस्टचर्च में सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. वहां कि पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है. ऐसे में उम्मीद है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल सिराज के साथ मैदान पर उतरने की रणनीति बनाए. जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अहम फैक्टर साबित होंगे. खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 में सही चुनाव के अलावा टेस्ट मैच के आखिरी दिन को लेकर भी सही रणनीति बनानी होगी. पहले टेस्ट में 5वें दिन भारत की रणनीति बेहद ही औसत रही थी जिसकी आलोचना हो रही है. ऐसा शायद ही कभी लगा कि भारत बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोई खास कोशिश कर रहा है यहां तक कि जब डेरिल मिचेल समय बिताने की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय गेंदबाज उनपर दवाब बनाने में असफल रहे थे. यह सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का भी सवाल था. लेकिन भारत जितनी जल्दी इस बात को समझ ले, उतना ही बेहतर होगा. ऐसे में उम्मीद यही है कि दूसरे टेस्ट में गंभीर और कप्तान गिल एक असरदार रणनीति तैयार कर रहे होंगे.

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