ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: कब और कहां देखें भारत ए और यूएई ए का मुकाबला

India A vs UAE A ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: भारत ए और यूएई के बीच एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का दूसरा मुकाबला खेला जाना है. टूर्नामेंट का फाइनल मैच दोहा में 23 नवंबर को खेला जाना है.

India A vs UAE A Live Telecast

India A vs UAE A ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: भारत ने शुक्रवार को दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के पहले मैच में यूएई के खिलाफ बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना. इसके बाद मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में शतक ठोक दिया. अपना शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के जड़े. उनकी पारी के दम पर भारत ने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 149 रन बटोरे. टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान ए और ओमान ए के बीच मैच से हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 40 रनों से जीत दर्ज की. जबकि भारत ए और यूएई के बीच दूसरा मैच है.  टूर्नामेंट का फाइनल मैच दोहा में 23 नवंबर को खेला जाना है. 

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच कब होगा?

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच शुक्रवार 14 नवंबर को होगा.

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच कहां होगा?

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा, कतर में होगा.

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे शुरू होगा.

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच का लाइव प्रसारण कौन से टीवी चैनल दिखाएंगे?

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा.

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम यूएई राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल बुधेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार विहाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, सनशाइन शेड

India A, Cricket
