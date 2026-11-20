राइजिंग एशिया कप में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी नेपाल की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर जब क्रीज पर तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र आए तो कहानी पूरी तरह से पलट गई. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सिर्फ 42 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी और वैभव सूर्यवंशी के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद कुशाग्र और तिलक के शतकों के दम पर टीम इंडिया अंतत: 50 ओवरों में 332 रन बनाने में सफल हुई. इसके जवाब में नेपाल की शुरुआत बेहद खराब रही. चोट से वापसी कर रहे हर्षित राणा और प्रिंस यादव की धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 1 के स्कोर पर ही नेपाल के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई.

नेपाल की पारी का पहला ओवर फेंकने आए हर्षित राणा ने अपनी तीसरी ही गेंद पर पहले नेपाल के सलामी बल्लेबाज अर्जुन कुमल को विकेटों के आगे अपने जाल में फसाया. गेंद सीधे अर्जुन के पैड पर जाकर लगी. शुरुआत में लगा कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर जाएगी, इसलिए अर्जुन कुमल ने इसे ऑन-साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने आखिर में बाहर की तरफ स्विंग लिया. बल्लेबाज गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया और विकेट गंवा दिया.

इसके अगले ओवर में प्रिंस यादव ने कहर बरपाया. उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर दीपक डुमरे को तिलक के हाथों कैच आउट करवाया. डुमरे ने एक फुल आउटस्विंगर को ऑन-साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर मिड-ऑफ पर खड़े तिलक के हाथों में गई. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस ने बशीर अहमद को बोल्ड किया. बल्लेबाज गेंद की स्विंग को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए.

मैच का तीसरा ओवर फेंकने आए हर्षित ने आते ही फिर स्ट्राइक किया. इस बार उन्होंने कुशल भुर्टेल का शिकार किया. यह हर्षित की तरफ से बहुत अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पर विकेट निकाल लिया. गेंद हरकत कर रही थी और नेपाल के बल्लेबाज इसे पढ़ने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए. नतीजा, 14 गेंद के अंदर नेपाल के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोरबोर्ड पर रन लगा था सिर्फ एक.

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