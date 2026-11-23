भारत-ए को एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार को पाकिस्तान-ए के खिलाफ 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान से मिले 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 265 रन बनाकर ऑलआउट हुई. आइए आपको बताते हैं कि तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान से हारने के बावजूद कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है.

दरअसल, भारत-ए ने अब तक टूर्नामेंट में कुल दो मैच खेले हैं. नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम ने 306 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा. भारत-ए को अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी और तीसरा मैच 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलना है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

भारत-ए के लिए अच्छी चीज यह है कि टीम का नेट रन रेट काफी अच्छा है और ग्रुप बी में टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है. यानी यूएई के खिलाफ मिली जीत से भारतीय टीम आसानी से अंतिम चार में जगह पक्की कर लेगी. पाकिस्तान लगातार दो मैच जीतकर इस ग्रुप से पहले ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है.

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. अभिषेक शर्मा (70 रन) और कप्तान तिलक वर्मा (100 रन) को छोड़कर टीम के बाकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आयुष बडोनी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे.

कुमार कुशाग्र 2 रन ही बना सके, तो रिंकू सिंह 14 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर आउट हुए. सूर्यांश शेडगे भी 3 रन ही बना पाए. शाहबाज अहमद ने अंत के ओवरों में 49 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन वह अंत तक तिलक का साथ नहीं निभा सके. नेपाल के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव पाकिस्तान के खिलाफ महंगे साबित हुए और अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे.

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