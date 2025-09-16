IND vs WI: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान, पूर्व कप्तान ही हुई छुट्टी

West Indies Squad for Test Series vs India: भारतीय टीम अभी एशिया कप खेल रही है. एशिया कप का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है. इसके बाद टीम इंडिया घर पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी. यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. वहीं मंगलवार को वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान रोस्टन चेज के हाथों में होगी, जबकि जोमेल वारिकन उपकप्तान हैं. 33 साल के ऑलराउडर खेरी पिएयरे को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है.

अक्टूबर महीने में होने वाली यह सीरीज- भारत और वेस्टइंडीज दोनों के लिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में दूसरा असाइनमेंट होगा. वेस्टइंडीज 2018 के बाद पहली बार भारत का दौरा करेगी.

इस दौरे और टीम चयन के बाद मुख्य कोच डैरेन सैमी ने कहा,"उपमहाद्वीप में खेलना हमेशा एक चुनौती पेश करता है और हमने इन परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक टीम का चयन किया है. एक टेस्ट टीम के रूप में यह हमारी दूसरी सीरीज होगी, लेकिन एक बार जब हम अपने ब्रांड और टीम की योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि एक इकाई के रूप में हम क्या करने में सक्षम हैं."

बता दें, 33 साल के बाएं हाथ के स्पिनर खारी पियरे को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी गई है. इस बीच, टेगेनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाज़ टीम में वापस आ गए हैं, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे. वहीं पूर्व कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को मौका नहीं मिला है. उनके अलावा टीम में कैसी कार्टी, जोहान लेने और मिकाइल लुइस के नाम नहीं हैं.

चंद्रपॉल और अथानाज़ को टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के इरादे से लाया गया है. वहीं गुडाकेश मोती को सीमित ओवरों के मैचों की योजना को ध्यान में रखते हुए सीरीज के लिए आराम दिया गया है. खासकर अगले साल फरवरी और मार्च में आईसीसी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए.

वेस्टइंडीज 22 सितंबर को कैरेबियन से रवाना होगी और 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी. पहला टेस्ट मैच दो अक्तूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा. वहीं दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 से 14 अक्तूबर के बीच खेला जाएगा.

ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, ताजेनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रिव्स, शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स.