IND vs UAE: 'निश्चित रूप से कोई निजी खुंदक...', अर्शदीप हुए XI से बाहर, तो फैंस इस शख्स पर बुरी तरह बरसे

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच में भारतीय टीम में संजू सैमसन और कुलदीप यादव को शामिल किया गया
- टीम से बाहर किए गए लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह को टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर
- अर्शदीप सिंह के टीम से बाहर रहने का फैसला सामने आने पर भारतीय प्रशंसकों में घोर नाराजगी
India vs Uae: जैसी 'गंभीर' उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ और एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (Ind vs Uae) के खिलाफ बुधवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम () में जैसे ही भारतीय XI सामने आई, करोड़ों भारतीय प्रशंसक हैरान रह गए. जो भी खबरें आ रही थीं, ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन एक दिन पहले NDTV की संभावित XI में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ. और यही बदलाव फैंस की नाराजगी की वजह बन गया. मैच से पहले खबरों से उलट संजू सैमसन (Sanju Samson) भी टीम का हिस्सा बने, तो कुलदीप यादव ( Kuldeep Yadav) को भी प्रबंधन ने टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन विकेटों के शतक बनाने के मुहाने पर खड़े लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को टीम से बाहर रखा, तो फैंस बुरी तरह भड़क उठे. लेफ्टी पेसर टी-20 फॉर्मेट में भी सबसे ज्यादा विकेट (99) लेने वाले गेंदबाज हैं. ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या. और यह फैसला सामने आते ही फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर बुरी तरह फूटा. आप देखिए कि कैसे-कैसे कमेंटों से हेड कोच गौतम गंभीर को फैंस ने निशाना बनाया है.
Personal Issues with ARSHDEEP FOR SURE ‼️. SAMSON OR KULDEEP OVER ARSHDEEP ❓️ . SHOCKING #arshdeepsingh #AsiaCup2025 pic.twitter.com/9JpkZ7OuBS— Aaryan (@SquadSadda32936) September 10, 2025
फैंस को ही नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटरों को भी यह फैसला बहुत ही ज्यादा चौंका गया
BIGGEST SURPRISE OF THE DAY 🤯— Johns. (@CricCrazyJohns) September 10, 2025
- No Arshdeep Singh in the Playing 11 in the first match of Asia Cup. pic.twitter.com/Ftz2rFqLXN
अगर वजह वह है, जो यह फैन बता रहा है, तो फिर क्या ही बात की जाए, यह वजह पूरी तरह समझ से परे है
🚨 Arshdeep Singh got dropped by Gautam Gambhir against UAE because he cannot bat.— Rajiv (@Rajiv1841) September 10, 2025
- Arshdeep Singh debuted for India in 2021 & already became India's all time highest wicket taker in India in T20Is.
- Took most wickets in 2024T20I WC & won us.
Dropped!pic.twitter.com/gFqbF6LYhF
बुमराह से अर्शदीप बेहतर हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन इस लेफ्टी पेसर को समर्थन की कोई कमी नहीं है
Arshdeep singh is Our no one Bowler in t20I— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) September 10, 2025
First Gautam Gambhir did not give him a chance in Tests and now he has been removed from the T20 Asia Cup team as well .
He is Better Bowler Than Jasprit Bumrah
Rinku Singh also removed from the team pic.twitter.com/B8JFjbn0cw
मीम्स कलाकार भी अर्शदीप के समर्थन में कलाकारी के साथ मैदान पर आ गए
You know gambhir is intentionally putting Arshdeep aside from the team but you can't prove it pic.twitter.com/s9dqT11iMI— Ismail (@wyd_ismail) September 10, 2025
