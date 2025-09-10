विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs UAE: 'निश्चित रूप से कोई निजी खुंदक...', अर्शदीप हुए XI से बाहर, तो फैंस इस शख्स पर बुरी तरह बरसे

India vs United Arab Emirates: टीम इंडिया की XI सामने आई, तो करोड़ों फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेट भी हैरान रन गए

Read Time: 2 mins
Share
IND vs UAE: 'निश्चित रूप से कोई निजी खुंदक...', अर्शदीप हुए XI से बाहर, तो फैंस इस शख्स पर बुरी तरह बरसे
Asia Cup 2025: लेफ्टी पेसर अर्शदीप को XI से बाहर रखने पर फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं
  • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच में भारतीय टीम में संजू सैमसन और कुलदीप यादव को शामिल किया गया
  • टीम से बाहर किए गए लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह को टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर
  • अर्शदीप सिंह के टीम से बाहर रहने का फैसला सामने आने पर भारतीय प्रशंसकों में घोर नाराजगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Uae: जैसी 'गंभीर' उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ और एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (Ind vs Uae) के खिलाफ बुधवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम () में जैसे ही भारतीय XI सामने आई, करोड़ों भारतीय प्रशंसक हैरान रह गए. जो भी खबरें आ रही थीं, ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन एक दिन पहले NDTV की संभावित XI में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ. और यही बदलाव फैंस की नाराजगी की वजह बन गया. मैच से पहले खबरों से उलट संजू सैमसन (Sanju Samson) भी टीम का हिस्सा बने, तो कुलदीप यादव ( Kuldeep Yadav) को भी प्रबंधन ने टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन विकेटों के शतक बनाने के मुहाने पर खड़े लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को टीम से बाहर रखा, तो फैंस बुरी तरह भड़क उठे. लेफ्टी पेसर टी-20 फॉर्मेट में भी सबसे ज्यादा विकेट (99) लेने वाले गेंदबाज हैं. ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या. और यह फैसला सामने आते ही फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर बुरी तरह फूटा. आप देखिए कि कैसे-कैसे कमेंटों से हेड कोच गौतम गंभीर को फैंस ने निशाना बनाया है.

फैंस को ही नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटरों को भी यह फैसला बहुत ही ज्यादा चौंका गया

अगर वजह वह है, जो यह फैन बता रहा है, तो फिर क्या ही बात की जाए, यह वजह पूरी तरह समझ से परे है

बुमराह से अर्शदीप बेहतर हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन इस लेफ्टी पेसर को समर्थन की कोई कमी नहीं है

मीम्स कलाकार भी अर्शदीप के समर्थन में कलाकारी के साथ मैदान पर आ गए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arshdeep Singh, India, United Arab Emirates, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com