IND vs SA Final: क्या खूब खेली रोहतक की शेफाली, सेंचुरी से बड़ी 87 की पारी

Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 299 रनों का लक्ष्‍य दिया है. भारतीय टीम की ओर से इसमें सबसे ज्‍यादा योगदान शेफाली वर्मा ने दिया है. रोहतक की शेफाली भले ही अपना शतक पूरा करने से चूक गई, लेकिन उसने भारतीय टीम को ऐसे मुकाम तक जरूर पहुंचा दिया है, जिसे पार करने में दक्षिण अफ्रीका को अपना पूरा दमखम लगाना होगा. शेफाली ने भारतीय टीम के लिए शानदार 87 रन की पारी खेली और उनकी यह पारी किसी भी शतक से बड़ी है.

शेफाली वर्मा और स्‍मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी.

शेफाली ने अपनी 87 रनों की पारी के दौरान 78 गेंदों का सामना किया. इस दौरान शेफाली ने 7 चौकों और दो गगनभेदी छक्‍कों की मदद से यह रन बनाए.

शीर्ष क्रम पर प्रतिका रावल चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थीं. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है.

सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा बल्ले से उपयोगी योगदान देने में नाकाम रही थीं, लेकिन फाइनल में उन्‍होंने कमाल कर दिया है.

गौरतलब है कि शेफाली विश्व कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं थी, ऐसे में उन्‍होंने फाइनल मुकाबले में अपने चयन को सही साबित किया है.

शेफाली को जब भारतीय टीम का बुलावा आया तब वह सूरत में राष्ट्रीय महिला टी20 में हरियाणा की कप्तानी कर रही थीं.

शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले संवाददाताओं से कहा था, ‘‘एक खिलाड़ी होने के नाते प्रतिका के साथ जो हुआ, वह अच्छी बात नहीं थी. कोई नहीं चाहता कि किसी खिलाड़ी को ऐसी चोट लगे, लेकिन ईश्वर ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है.''