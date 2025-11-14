IND vs SA 1st Test: 'यह पहली बार है...' बावुमा को 'बौना' कहने पर दक्षिण अफ्रीकी कोच ने तोड़ी चुप्पी

South Africa Coach Breaks Silence On 'Bauna' Remark At Temba Bavuma: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत के बीच स्टंप-माइक पर हुई बातचीत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि मेहमान टीम ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन के खेल के दौरान इस घटना पर कोई चर्चा नहीं करेंगे. दक्षिण अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बातचीत हुई जब बुमराह की तेम्बा बावुमा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील ठुकरा दी गई. डीआरएस लिया जाए या नहीं, इस बारे में बातचीत के दौरान स्टंप माइक पर बुमराह की यह बात सुनाई दी, 'बौना भी है'. इसे बावुमा के कद के बारे में ताना मारने के रूप में देखा जा रहा है.

हालांकि प्रिंस ने पहले दिन के खेले के बाद बातचीत के दौरान टीम को ऐसे किसी भी विवाद से दूर रखा. उन्होंने कहा,"नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी. यह पहली बार है जब यह मेरे ध्यान में आया है. मुझे नहीं लगता कि क्रीज पर जो कुछ हुआ उससे कोई समस्या होगी." पिंडली की चोट से उबरने के बाद टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले बावुमा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह तीन रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए.

'बौना' आमतौर पर बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल आपत्तिजनक माना जा सकता है. हालाकि दक्षिण अफ्रीका कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है.



बात अगर पहले दिन के खेल की करें तो जसप्रीत बुमराह के पंजे से पहला दिन भारत के नाम रहा. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. एडन मार्करम और रेयान रिकल्टन की जोड़ी ने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी और पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े थे. लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ा गई और 55 ओवर में 159 रन पर सिमट गई.

एडन मार्कराम ने 31 रन बनाए. वह पारी के शीर्ष स्कोरर रहे. अफ्रीकी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा तेज गेंदबाज बुमराह बने. बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए. बुमराह ने टेस्ट करियर में 16वीं बार 5 विकेट झटके. इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 2 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला.

दिन की समाप्ति के समय भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए थे. केएल राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद हैं. एकमात्र विकेट यशस्वी जायसवाल का गिरा है. जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए. राहुल 59 गेंद पर 13 और सुंदर 38 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के मुकाबले 122 रन पीछे है.

