IND vs SA 5Th T20I: इन 2 सितारों पर सवाल, जानें भारत, दक्षिण अफ्रीका दोनों की फाइनल XI

टीम सूर्यकुमार यादव मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिम में मैदान पर उतरेगी. लखनऊ में खेला गया पिछला मुकाबला धुंध की वजह से धुल गया था. बहरहाल, अब जब टी20 विश्व कप से पहले भारत के यहां से सिर्फ 7 ही मैच बाकी बचे हैं, तो सीरीज जीतने के लिहाज से यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि सीरीज जीत पूरी टीम और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिहाज से खासा कॉन्फिडेंस और मनोवैज्ञानिक लाभ देगी. ऐसे में यह बात अहम है कि भारतीय इलेवन क्या होने जा रही है. लेकिन उससे पहले दो स्टार खिलाड़ियों शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर बड़ा सवाल बन पड़ा है.

क्या XI का हिस्सा होंगे बुमराह और गिल

लखनऊ में टीम के लिए बड़ा पॉजिटिव यह रहा कि तीसरे टी20 के बाद निजी कारणों से घर लौटे स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह चौथे मुकाबले से पहले टीम के साथ जुड़ गए. और उन्होंने पूरी शिद्दत से वॉर्म-अप सेशन में शिद्दत से हिस्सा लेते दिखाई पड़े. ऐसे में उम्मीद की जाती है कि उन्हें आखिरी मैच में खेलना चाहिए. वहीं, गिल के पंजे में चोट को लेकर खबरें थी. गिल टीम के साथ हैं जरूर, लेकिन स्थिति खेलने को लेकर साफ नहीं है. अगर वह बाहर रहे, तो संजू सैमसन XI का हिस्सा होंगे.

ये दोनों XI उतरेंगी मैदान पर

भारत: 1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. अभिषेक शर्मा 3. शुभमन गिल/संजू सैमसन 4. तिलक वर्मा 5. जितेश शर्मा (विकेटकीपर) 6. हार्दिक पांड्या 7. शिवम दुबे 8. हर्षित राणा/वॉशिंगटन सुंदर 9. अर्शदीप सिंह 10. जसप्रीत बुमराह 11. वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका: 1. क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर) 2. रीज़ा हेंड्रिक्स 3. एडेन मार्करम (कप्तान) 4. डेवाल्ड ब्रेविस 5. डेविड मिलर 6. डोनोवन फरेरा 7. मार्को जानसेन 8. कॉर्बिन बॉश 9. जॉर्ज लिंडे / केशव महाराज / एनरिच नॉर्किया 10. लुंगी एंगिडी 11. ऑटनिल बार्टमैन