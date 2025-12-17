IND vs SA 4th T20I: पाकिस्तान की बादशाहत खत्म करने पर टीम इंडिया की नजर, इस मेगा रिकॉर्ड से थर-थर कांपेंगी विरोधी टीमें

India vs South Africa 4th T20I: भारत और पाकिस्तान के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया अभी सीरीज में 2-1 से आगे है और उसकी नजरें बुधवार का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस दौरान भारतीय टीम की कोशिश एक मेगा रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तान की बादशाहत खत्म करने की तरफ एक कदम और बढ़ाने की होगी. हालांकि, इसके लिए गेंदबाजों को कहर बरपाना होगा.

पाकिस्तान की बादशाहत खत्म करने पर भारत की नजरें

टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक मौकों पर विरोधी टीमों को ऑल-आउट करने के मामले में पाकिस्तान टॉप पर है. पाकिस्तान ने 55 मौकों पर यह कारनामा किया है, जबकि टीम इंडिया ने अभी तक 53 बार यह किया है. भारत अगर बुधवार को लखनऊ में अफ्रीकी टीम को ऑल-आउट करती है और उसके बाद सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी यह काम करती है तो वह इसी सीरीज के दौरान पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी. जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान उनके पास इस रिकॉर्ड से आगे निकलने का मौका होगा.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक मौकों पर विरोधी टीमों को ऑल-आउट करने के मामले में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसने 48 बार यह किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 35-35 बार यह कारनामा किया है.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय गेंदबाजों का जलवा

बात अगर टी20 वर्ल्ड कप के बाद से करें तो टॉप 10 टीमों में भारतीय गेंदबाजों का औसत बाकी टीमों के मुकाबले सबसे अधिक है. भारत ने 35 मैच खेले हैं और इस दौरान उसका औसत 17.3 का रहा है जबकि इकॉनमी 7.7 की है. वहीं दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है. अफगानी गेंदबाजों ने 18 मैचों में 19.2 की औसत और 7.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है. जबकि पाकिस्तानी गेंदबाजों का 42 मैचों में औसत 19.2 का है और इकॉनमी 7.8 की.

चौथे टी20 के लिए ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, एनटी तिलक वर्मा, शाहबाज अहमद, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मारक्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसेन, लूथो सिपाम्ला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, कोर्बिन बॉश, केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे.

