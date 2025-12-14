IND vs SA 3rd T20I: सूर्यकुमार यादव बद से बदतर बनने में एक कदम दूर, सिर पर मंडरा रहा यह बड़ा कलंक

मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों से फिसल गया. खराब फॉर्म का सूखा खत्म करने का उन्होंने एक और मौका गंवा दिया. और यह कहना गलत नहीं ही होगा कि अगर टीम इंडिया का पिछला एक साल का रिकॉर्ड (हार-जीत) उनके साथ न होता. और अगले कुछ महीने में टी20 विश्व कप न होता, को शायद कप्तानी तो कप्तानी, वह टीम में अपनी जगह भी खो देते. धर्मशाला में वह सिर्फ 12 ही रन बना सके. और इस पारी ने उनके लिए हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए हैं. इतने खराब कि अब उनके सिर पर बड़ा कलंक लगने का खतरा मंडरा रहा है.
क्या खुद को बचा पाएगे यादव?
एक साल में बात जब कम से कम 10 पारियों के आधार पर इस फॉर्मेट में सबसे कम औसत की आती है, तो भारतीय टी20 कप्तान 'गद्दी' कब्जाने के मुहाने पर ही हैं. मतलब 10 पारियों के आधार पर सबसे खराब औसत करने के मामले में वह अक्षर पटेल के बाद फिलहाल भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं. और अगर बाकी बचे दो मैचों में उनका बल्ला नहीं बोला, तो उनके माथे पर यह अनचाहा और धब्बा लग ही जाएगा. चलिए दस पारियों के आधार पर एक साल में साल में सबसे कम औसत का दंश झेलने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जान लें
औसत खिलाड़ी साल
11.62 अक्षर पटेल 2022
14.2 सूर्यकुमार 2025
18.0 विराट कोहली 2024
18.5 संजू सैमसन 2025*
18.81 इशान किशन 2024
