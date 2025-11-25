'घुटनों के बल ला देना चाहते थे...' दक्षिण अफ्रीकी कोच के बयान से छिड़ा विवाद, भारत के खिलाफ की 'नस्लीय टिप्पणी'

- दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड ने भारत को दूसरे टेस्ट में घुटनों के बल लाने की इच्छा जताई थी.
- कोनराड ने इंग्लैंड के टोनी ग्रेग के एक विवादित वाक्यांश का संदर्भ देते हुए ग्रोवेल शब्द का प्रयोग किया.
- ग्रोवेल शब्द का अर्थ जमीन के बल लेटना होता है जो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद इतिहास से जुड़ा विवादित शब्द है.
Shukri Conrad grovel Remark: दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड चाहते थे कि उनकी टीम दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत को घुटनों के बल ले जाए और 549 रन के दुरूह लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम अब सीरीज में सूपड़ा साफ होने से बचाव के लिये जूझ रही है. कोनराड के इस बयान से तनाव पैदा हो सकता है लेकिन उन्होंने कहा कि वह इंग्लैंड के दिवंगत कप्तान टोनी ग्रेग के मशहूर इंटरव्यू से एक वाक्य चुरा रहे हैं जो उन्होंने 1976 में क्लाइव लॉयड की वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ सीरीज से पहले बोला था. उनकी टीम वह सीरीज 0-3 से हार गई थी.
कोनराड ने चौथे दिन के खेल के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा,"हम चाहते थे कि भारतीय टीम मैदान पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताये. हम चाहते थे कि वे घुटनों के बल आ जाये ( यह वाक्य मैं चुरा रहा हूं ) और हम मैच उनकी जद से बिल्कुल बाहर करना चाहते थे." कोनराड ने इसके लिए 'ग्रोवेल' शब्द का इस्तेमाल करके विवाद को जन्म दे दिया है.
'ग्रोवेल' का मतलब होता है जमीन के बल लेटना या रेंगना. दक्षिण अफ्रीकी मूल के श्वेत क्रिकेटर ग्रेग ने यह शब्द दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और कैरेबियाई खिलाड़ियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया था जहां दासता का दर्दनाक इतिहास रहा है. अभी यह पता नहीं है कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने विरोधी टीम के बारे में आपत्तिजनक संदर्भ इस्तेमाल करने वाले अपने अश्वेत कोच से बात की है या नहीं.
कॉनराड से यह बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने पारी की घोषणा में देरी क्यों की और क्या इससे मैच के अंतिम परिणाम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत ड्रॉ पर छूट सकता है. कॉनराड ने कहा,"कुछ कारक थे. हम स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि हम नई गेंद का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेंगे, ताकि सुबह हमें एक नई, कठोर गेंद मिल सके."
इसके बाद उन्होंने अपनी सामरिक समझ के बारे में दिलचस्प जानकारी दी. कॉनराड ने कहा,"हमने महसूस किया कि जब शाम को पिच पर छाया आती है, तो इसमें तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है. इसलिए हम बहुत जल्दी पारी घोषित नहीं करना चाहते थे और हम इसका (हार्ड बॉल के साथ) उपयोग करने में सक्षम नहीं थे."
कॉनराड ने कहा,"और फिर जाहिर तौर पर हम चाहते थे कि भारत मैदान में अपने पैरों पर अधिक से अधिक समय बिताए." भारत 8वें नंबर तक बल्लेबाजी करता है और कॉनराड को पता है कि मेजबान टीम पूरी कोशिश करेगी कि वह आउट न हो जाए.
कॉनराड ने कहा,"अब तक सब ठीक है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वे पलटने वाले नहीं हैं. हमें कल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा लेकिन ये वे कारक हैं जिन पर हमने यहां विचार किया है." वह समझते हैं कि अगर भारत खेल बचाता है, तो टीम की घोषणा के समय के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय गेंदबाजों को थका देना था.
"कुछ लोग कहेंगे कि आपने बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी की. मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में सही और गलत है. हम चाहते थे कि भारत उस दूसरे ब्रेक के बाद फिर से बाहर आए और फिर से अपने पैरों पर समय बिताए." बावुमा और उनके टीम ने पहली पारी में भारत को लगभग पूरे दो दिन तक फील्डिंग कराया और इसका फल उन्हें मिला. वह उसे दोहराना चाहता था.
यह भी पढ़ें: Ind Vs Pak T20 World Cup 2026: कब होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, नोट कर लीजिए तारीख
यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026 में खास भूमिका निभाएंगे रोहित शर्मा, आईसीसी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं