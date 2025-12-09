IND vs SA: शॉर्ट फॉर्मैट का बड़ा धमाका तिलक वर्मा, लगातार क्यों हो रहे हैं फ्लॉप 

Tilak Varma IND vs SA 1st T20I: हैदराबाद के बैटिंग ऑलराउंडर तिलक वर्मा के बारे में तीन साल पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि वो अपनी तकनीक, टेम्परामेंट और शॉट सेलेक्शन की वजह से जल्दी ही टीम इंडिया के सभी फॉर्मैट के ख़िलाड़ी बनते नज़र आएंगे. लेकिन दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ कटक में हो रहे पहले टी-20 में वो 32 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का लगाकर 26 रन ही बना सके, 81.3 के स्ट्राइक रेट के साथ. तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा तकरीबन एक ही तरीके से आउट भी हुए, दोनों का कैच भी द.अफ़्रीकी मार्को यानसन ने ही लपका.

फैंस उठाने लगे सवाल

तिलक वर्मा एक बार फिर चौथे नंबर पर बैटिंग करने तब उतरे जब भारतीय पारी लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी. उपकप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक वर्मा के तीन अहम विकेट 48 पर गंवाने के बाद टीम इंडिया बैकफ़ुट पर नज़र आ रही थी. लेकिन तिलक वर्मा अपने स्कोर को 30 के पार नहीं ले जा सके.

A disastrous knock of 26(31) by Tilak Varma. If we remove his Asia Cup final knock vs Pakistan, he has been a complete fraud in T20Is.



It's sad to see talented players like Ruturaj and Sanju Samson warming the bench while frauds like Gill and Tilak keep getting preferred. pic.twitter.com/90KXtWJ0jW — ADITYA (@Wxtreme10) December 9, 2025

ढाई महीने से तरस गई आंखें

एशिया कप के फ़ाइनल के बाद से ही तिलक वर्मा लिस्ट-A, फ़र्स्ट क्लास और टी-20 मैचों में अपना कुछ ख़ास असर नहीं छोड़ पाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी 5 मैच की टी-20 सीरीज़ में वो होबार्ट में 26 गेंदों पर 29 रन की एक पारी खेल पाए जिसमें टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 विकेट से जीत मुकम्मल हुई.

एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीका—A या घरेलू मैचों में हैदराबाद के लिए खेलते हुए वो बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे. तिलक वर्मा को एक्सपर्ट्स बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी मानते हैं. मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. ऐसे में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 5 मैच की टी-20 सीरीज़ में उनसे बड़ी उम्मीद की जा रही है.

एशिया कप के फ़ाइनल में मैच विनिंग पारी

ढाई महीने पहले एशिया कप के फ़ाइनल में भी 20 रन पर 3 विकेट गिरने पर तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आन पर लगे मैच में टीम इंडिया की नाव पार करने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी. एशिया कप के फ़ाइनल में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर 3 चौके 4 छक्के लगाकर नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी. वो फ़ाइनल मैच और तिलक वर्मा की वो मैच विनिंग पारी क्रिकेट फ़ैन्स के ज़ेहन में अब भी ताज़ा है. वरना उन्हें याद रखना होगा कि टीम इंडिया की बेंच पर कई संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर सरीखे मज़बूत खिलाड़ी अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं.