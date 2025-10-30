विज्ञापन
IND vs SA 1st T20I: भारतीय धुरंधरों के सामने चित साउथ अफ्रीका, 74 पर ऑल-आउट, माथे पर लगा बड़ा कलंक

South Africa Lowest Total in T20I: भारतीय धुरंधरों के सामने कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों का एक भी पैंतरा नहीं चला और टीम 74 रनों पर ऑल-आउट हो गई.

IND vs SA 1st T20I: भारतीय धुरंधरों के सामने चित साउथ अफ्रीका, 74 पर ऑल-आउट, माथे पर लगा बड़ा कलंक
India vs South Africa 1st T20I: भारतीय धुरंधरों के सामने चित साउथ अफ्रीका
  • भारतीय गेंदबाजों के प्रभावशाली प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका की टीम T20I में सबसे कम स्कोर पर ऑल-आउट हुई.
  • साउथ अफ्रीका ने 74 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना न्यूनतम स्कोर रिकॉर्ड किया जो भारत के खिलाफ हुआ है.
  • भारत ने कटक के बाराबती स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 175 रन बनाए थे.
South Africa Lowest Total in T20I: जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के सामने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत से मिले 176 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 12.3 ओवर में ही ऑल-आउट हो गई. अफ्रीका के सात बल्लेबाज इस मुकाबले में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. भारत ने 101 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारतीय धुरंधरों के सामने कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों का एक भी पैंतरा नहीं चला. टीम सिर्फ 74 रनों पर ऑल-आउट हो गई और इसके साथ ही उसके माथे पर एक कलंक भी लग गया. दरअसल, यह साउथ अफ्रीका का टी20 अंतरराष्ट्रीय में लोएस्ट स्कोर है.  

मंगलवार से पहले साउथ अफ्रीका का टी20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूनतम स्कोर 87 था, जो भारत के खिलाफ ही आया था. यह मैच 2022 में राजकोट में खेला गया था. जब अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 170 का लक्ष्य मिला था. साउथ अफ्रीका यह मुकाबला 82 रनों से हार गई थी. 

साउथ अफ्रीका के टी20 अंतरराष्ट्रीय में 10 न्यूनतम स्कोर

साउथ अफ्रीका ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में जो 10  न्यूनतम स्कोर बनाए हैं, उसमें चार भारत के खिलाफ आए हैं. साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 74, 87, 95, 106/8 का स्कोर किया है.

साउथ अफ्रीका के T20I में 10 न्यूनतम स्कोर
स्कोरvs देशनतीजा
74भारतहार
87भारतहार
89ऑस्ट्रेलियाहार
95भारतहार
96ऑस्ट्रेलियाहार
98श्रीलंकाहार
100पाकिस्तानहार
101/7ऑस्ट्रेलियाहार
106/8भारतहार
110पाकिस्तानहार

ऐसा रहा मैच का हाल

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मैच की बात करें, तो भारत ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए. भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सिंपाला ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा डोनोवन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही. मेहमान टीम ने दूसरी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक (0) का विकेट गंवा दिया था. यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने 22 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका को शर्मनाक हार से नहीं बचा सके.

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए. बुमराह ने टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे किए. इसी के साथ वह तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए. उनसे पहले लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी यह कारनामा कर चुके थे.

