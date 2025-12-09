Ind vs SA 1st T20I: अफ्रीकियों के लिए धुरंधर बन गए पांड्या, इन आंकड़ों से धो डाला, फैंस हुए फिदा

किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीरीज से पहले अच्छी मैच प्रैक्टिस किसी क्षमतावान खिलाड़ी के लिए क्या कर सकती है, उसका बेहतरीन नमूना मंगलवार को ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या ने पहले टी20 मुकाबले में 'धुरंधर अंदाज' में दक्षिण अफ्रीकियों की धुलाई कर डाली. नियमित अंदाज में विकेट गंवाने ने के बीच हार्दिक पांड्या ने एक छोर पर गजब के 'फोरहैंड' और पावरफुल शॉटों का प्रदर्शन करते हुए फैंस को विस्मित कर दिया. तूफानी पारी के दौरान हार्दिक पांड्या धुरंधर अंदाज में एक के बाद एक तूफानी स्ट्रोक लगाते रहे और मेहमान टीम के मनोबल पर इन प्रचंड प्रहारों ने बहुत ही जोर का वार किया और यह आंकड़ों में पूरी तरह उभरकर आया.
पांड्या का धुरंधर अंदाज!
हार्दिक के धुरंधर अंदाज को आप इससे समझें कि 28 गेंदों पर जड़े नाबाद 59 रनों में पांड्या का स्ट्राइक -रेट 210.71 का रहा, तो पारी पर कंट्रोल 82.2 प्रतिशत रहा. वहीं, बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 92 गेंदों पर 103 रन बनाए. इन बल्लेबाजों का स्ट्राइक-रेट 11.95 रहा, तो कंट्रोल 94 प्रतिशत रहा. अब आप ही बताएं कि जब आंकड़े ऐसें हों, तो भला पांड्या को कौन टीम इंडिया का धुरंधर नहीं करेगा. जब स्ट्राइक-रेट ऐसा तूफानी हो, तो कौन उन्हें धुरंधर नहीं कहेगा.! वास्तव में यह ऐसी धुरंंधरनुमा पारी रही, जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के मैदान पर उतरने से पहले ही उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रचंड प्रहार किया
यह तो तब है, जब हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं. अगर वह बॉलिंग कर रहे होते, तो सोचिए कि क्या होता
Bro so GOATed that there is not even a single replacement of him in country of 1.5 billion people. Hardik Pandya My GOAT. 😭🐐 pic.twitter.com/vTBSeAWJP9— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) December 9, 2025
जब तारीफ ऐसी हो, तो कहने को बचता ही क्या है...यह तारीफ यूं ही नहीं मिल जाती..!
We have Nitish Kumar Reddy.— Harsh 17 (@harsh03443) December 9, 2025
We have Shivam Dube.
We have plenty of options in the fast-bowling all-rounder quota…
But replacing Hardik Pandya? Impossible. No one even comes close he's a once-in-a-generation all-rounder, the greatest of this era. pic.twitter.com/CSw8iSFDGH
कॉन्फिडेंस का प्रमाण देखिए !
Hardik Pandya didn't even watch the ball because he was confident that it was going to clear the boundary🥶pic.twitter.com/a8hPipL8RF— Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) December 9, 2025
आप देखिए हार्दिक की तारीफ हो रही है, तो किसी और की खिंचाई भी हो रही है
Hardik Pandya need no reservations like Shubman Gill 🤐— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 9, 2025
Pandya is back in the team, he performs, he wins trophies, and he enjoys his life, and then he repeats the same 👏🏻
Pandya is the only guy, who is quite consistent like Virat & Rohit 🔥pic.twitter.com/wGRlZuLm5F
इस फैन ने कई पहलुओं से परिभाषित किया है
Be like Hardik Pandya— Dev (@refocus21) December 9, 2025
>Bowls like a full-time fast bowler
>Bats like a specialist power hitter
>Fields like he's everywhere at once
>Finishes games like a match winner
>Plays with fearless confidence
>Never backs down from pressure
>Clutch player when it matters the most pic.twitter.com/OWH96eM3eg
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं