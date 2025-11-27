विज्ञापन
Ind vs Rsa: मोहम्मद कैफ फिर से टीम प्रबंधन पर भड़के, बता दीं टीम इंडिया की ये 4 बड़ी गलतियां

India vs South Africa: टीम इंडिया के 2-0 से सफाए के बाद पूर्व क्रिकेटरों में बहुत ही ज्यादा रोष है. और मोहम्मद कैफ इन्हीं में से एक हैं

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ

दक्षिण अफ्रीका के हाथों हालिया 2-0 के सफाए के बाद जो पूर्व क्रिकेटर खासे मुखर हैं, उनमें मोहम्मद कैफ एक हैं. कैफ लगातार खुलकर टीम और खिलाड़ियों को आड़े हाथ ले रहे हैं. एक दिन पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से गौतम गंभीर पर वार करने वाले कैफ ने अब डिटेल से टीम इंडिया की समीक्षा करते हुए बताया है कि भारत से कहां-कहां गलतियां हुईं. कैफ ने सीरीज हार के लिए अनगिनत गलतियां गिनवाई हैं, लेकिन आप वो 4 बड़ी गलतियां जान लें, जो टीम इंडिया को बहुत ही भारी पड़ीं.

पूर्व बल्लेबाज ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं बहुत बड़ा आशावादी हूं. उम्मीद पर दुनिया कायम है और टीम इंडिया वापसी कर सकती है.जब जागो, तब सवेरा, लेकिन उसके लिए आपको गलती को स्वीकारना होगा. गलती कहां पर हुई?

गलती नंबर-1: इतने खिलाड़ियों को आजमाया!

इसके बाद कैफ ने गलियों की शुरुआत करते हुए बताया कि टीम इंडिया ने पिछले 16 टेस्ट मैचों में 37 खिलाड़ियों को आजमाया. इस प्वाइंट में दम है और यह बताता है कि सेलेक्टरों और भारतीय प्रबंधन कितना विचलित है या उसमें धैर्य की कमी है. 16 टेस्ट मैचों में इतने ज्यादा खिलाड़ियों को खिलाना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है. 

गलती नंबर-2: आखिर यह कैसा प्रयोग

पूरे क्रिकेट जगत को यह समझ नहीं आया कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होता है, उससे ऐसी छेड़छाड़ क्यों की गई. मतलब वॉशिंगटन सुंदर कभी नंबर-3 तो कभी नंबर-9. यह वह पहलू है, जिस पर कैफ ही नहीं, सभी ने घेरा है. और यह बताता है कि टीम इंडिया के पास पुजारा के बाद कोई भी दमदार नंबर-3 बल्लेबाज नहीं है. 

गलती नंबर-3: टीम को लेकर स्थिरता का अभाव

बात सिर्फ नंबर तीन की ही नहीं है, भारतीय प्रबंधन इलेवन को लेकर भी कॉनफिडेंट नहीं रहा कि मैदान विशेष पर कौन सी इलेवन को खिलाया जाए. और बार-बार नंबर-3 बदलना, नितीश रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर खिलाना बताता है कि प्रबंधन की स्थिर इलेवन को लेकर कोई कॉन्फिडेंस नहीं ही था

गलती नंबर-4: पिच को लेकर भ्रम की स्थिति

यह प्रबंधन की एक बड़ी चूक रही जो बताता है कि गौतम गंभीर और कप्तान पिच की प्रकृति को लेकर कितने ज्यादा भ्रमित थे. प्रबंधन समझ ही नहीं पाया या कि टर्निंग ट्रैक तैयार कराया जाए, या फिर सपोर्टिंग पिच. और जब तक समझ पाता (अगर), तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी. बहरहाल, यह सवाल यहीं ही खत्म होने नहीं जा रहा. आगे जब भी भारत में खासकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, तो यह देखने की और बहुत ही रुचिकर बात होगी कि टीम इंडिया कैसी पिच का चयन करती है. 


 

