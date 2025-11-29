विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Rsa: यहां से है गौतम का 'गंभीर टेस्ट', जाने कैसा है पिछले 4 कोचों का टेस्ट रिकॉर्ड, कौन है नंबर-1

India vs South Africa: गौतम गंभीर को बोर्ड ने बहुत ही उम्मीदों के साथ टीम इंडिया से जोड़ा था, लेकिन गंभीर का टेस्ट रिपोर्ट कार्ड

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Rsa: यहां से है गौतम का 'गंभीर टेस्ट', जाने कैसा है पिछले 4 कोचों का टेस्ट रिकॉर्ड, कौन है नंबर-1

जब पिछले साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वर्तमान हेड कोच गौतम को हेड कोच बनाया था, तो सोचा नहीं होगा कि टेस्ट में इतने ज्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. दक्षिण अफ्रीका से क्या हारे कि मानो भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया. पूर्व क्रिकेटरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो गौतम को टेस्ट फॉर्मेट से हटाने की भी मांग हो रही है. इसमें दो राय नहीं कि यह गौतम के लिए यहां से समय और रास्ता दोनों ही बहुत ही गंभीर हो चला है. भारत को अपना अगला टेस्ट मैच जून में अफगानिस्तान और फिर श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं. और तभी भी रिकॉर्ड खराब होने का खतरा गंभीर पर कम से कम श्रीलंका के खिलाफ तो मंडरा ही रहा होगा. बहरहाल चलिए आप जानें पिछले करीब 8 सालों में टीम इंडिया को मिले 3 हेड कोचों में किसका रिकॉर्ड कैसा रहा और किसने सबसे ज्यादा सफलता दिलाई.

Latest and Breaking News on NDTV

1. रवि शास्त्री (2017-2021)

पूर्व कप्तान करीब चार साल टीम के हेड कोच रहे. और इस दौरान उनके कार्यकाल में टीम इंडिया नने 46 टेस्ट खेले. शास्त्री और कोहली की जुगलबंदी बहुत ही मशहूर रही. इन 46 में से भारत ने 28 टेस्ट मैच जीता, 13 में हार मिली, जबकि 5 ड्रॉ रहे. इस तरह शास्त्री का जीत प्रतिशत करीब 60.9 का रहा, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है. 

Latest and Breaking News on NDTV

2. राहुल द्रविड़  (20121-2024)

पूर्व कप्तान द्रविड़ आए, तो उन्होंने शास्त्री से मिली चुनौती को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार किया. साथ ही, इसे शानदार तरीके से आगे भी बढ़ाया. द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने खेले 24 में से 14 टेस्ट मैच जीते, 7 गंवाए, तो 3 ड्रॉ छूटे. द्रविड़ की जीत का प्रतिशत 58.33 का रहा, जो शास्त्री जैसा ही है.

3. बहुत ज्यादा फिसल गए गंभीर (2024-वर्तमान)

गौतम गंभीर पिछले साल से लेकर अभी तक 18 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के कोच रहे हैं. उनके कार्यकाल में भारत ने 7 टेस्ट जीते हैं. इसमें 9 गंवाए हैं, जिसमें घर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के हाथों हुआ क्रमश: 3-0, 2-0 से सफाया भी शामिल है. दो टेस्ट ड्रॉ छूटे हैं. और उनका जीत प्रतिशत 38.9 का है, जो बहुत ही चिंता का विषय है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Gautam Gambhir, Ravi Shastri, Rahul Dravid, Cricket, Board Of Control For Cricket In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com