IND vs RSA 1st Test: पहले ही दिन मिल गया सबूत, फैंस को दिख रही भारत की पारी से जीत, बस करना होगा यह काम

शुक्रवार से कोलकाता के ईडेन गॉर्डन (Eden Garden) में मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला दिन भारत के नाम रहा. टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आया, जब जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की अगुवाई में उसे सिर्फ 159 रनों पर ढेर कर दिया, तो भारत ने दिन का खेल खत्म होने के समय 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे. यहां से भारत को भले ही मेहमानों का कर्ज उतारने के लिए 122 रन और बनाने हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि पहला दिन भारत के नाम रहा. वहीं, दिन के खेल की समाप्ति के बाद रिकॉर्डविदों ने ऐसा आंकड़ा निकाला, जो संकेत दे रहा है कि भारत को पहले टेस्ट में पारी के अंतर से जीत मिल सकती है.

ईडेन पर सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर दशकों से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ दूसरी ही बार हुआ, जब किसी टेस्ट के पहले दिन इतने ज्यादा (11) विकेट गिरे. इससे पहले ऐसा सिर्फ साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए 'पिंक बॉल' टेस्ट मैच में हुआ था, जब किसी टेस्ट के पहले ही दिन 13 विकेट गिरे थे. यह ईडेन में किसी मैच के पहले ही दिन गिरे विकेटों की सबसे ज्यादा संख्या है. तब उस टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को पारी और 119 रनों के अंतर से हराया था. और अगर तब पहले दिन गिरे सबसे ज्यादा 13 विकेटों को एक पैमाना मान लिया जाए, तो एक बार को कहने से यह कोई गुरेज नहीं है कि ईडेन में पहले ही दिन करोड़ों फैंस को टीम शुभमन गिल से पारी के अंतर से उम्मीद दिखाई पड़ी है, लेकिन इसके लिए उन्हें यहां से एक काम भारत को अनिवार्य रूप से काम करना ही होगा.

...पर इसके बिना नहीं मिलेगी पारी के अंतर से जीत

दक्षिण अफ्रीका को सस्ते में समेट देने के बाद भारत ने भी जायसवाल का विकेट जल्द ही गंवा दिया, लेकिन अगर भारत को यहां से मेजबानों को पारी के अंतर से मात देने के मिशन को अंजाम देना है, तो टीम इंडिया को कम से कम पांच 450-500 का स्कोर पहली पारी में खड़ा करना होगा. बेहतर रहेगा कि कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई गई फॉर्म को जारी रखें, तो बाकी बल्लेबाज भी घर में मिले मौके को दोनों हाथों से भुनाएं. अगर ऐसा होता है, तो भारत जरूर यहां पांच सौ रन बना सकता है. अगर ऐसा होता है, तो टीम इंडिया 2019 की तरह इस बार दक्षिण अफ्रीका को भी पारी के अंतर से पीट सकती है.



