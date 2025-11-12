IND vs RSA 1st Test: 'मेहमान टीम के समाने ये 2 बड़ी चुनौतियां', दक्षिण अफ्रीकी पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने अपनी टीम को दी वॉर्निंग

India vs South Africa 1st Test: मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले मेहमान पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ (graeme smith's big statement) ने बुधवार को अपनी टीम के सामने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक चैलेंज दे दिया है. स्मिथ ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका को शुक्रवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की श्रृंखला में स्पिनरों के आने से पहले भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah के घातक शुरुआती स्पैल से निपटने का तरीका ढूंढना होगा. स्मिथ ने कहा कि कोई भी टीम स्पिनरों के आने से पहले तेज गेंदबाजों के खिलाफ विकेट नहीं गंवाना चाहेगी.

एसए20 लीग के आयुक्त स्मिथ ने यहां मीडिया से कहा, ‘मुझे लगता है कि जब आप उपमहाद्वीप में क्रिकेट खेलते हैं, तो यह कभी भी लोगों की बातचीत का विषय नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम निश्चित रूप से इस बात की तैयारी कर रही होगी कि वे स्पिन का सामना कैसे करेंगे.' उन्होंने कहा, ‘लेकिन एक ठोस शुरुआत करना, शीर्ष तीन बल्लेबाजों का होना जो आपके लिए एक मंच तैयार कर सकें एक महत्वपूर्ण बात है. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप स्पिनरों के आने से पहले दो या तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दें और मैच में चीजें पहले ही आपके खिलाफ हो जाएं.'

स्मिथ ने कहा, ‘इसलिए बुमराह का सामना करना एक बड़ी बात होगी और यही बात कैगिसो रबाडा के बारे में कही जा सकती है. वे विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उनका टेस्ट रिकॉर्ड विश्वस्तरीय है.' स्मिथ ने कहा कि रबाडा के लिए नई गेंद से टीम की लय तय करना विशेष तौर पर एक चुनौती होगी. उन्होंने कहा, ‘रबाडा के लिए उपमहाद्वीप में आना एक बड़ी चुनौती है. वह निश्चित रूप से आक्रमण का अगुआ है और वह नई गेंद से लय कैसे तय करता है यह तेम्बा (बावुमा) और टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा.' पूर्व कप्तान ने कहा कि दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाजों को कोलकाता में पहले टेस्ट में जिम्मेदारी लेनी होगी.

स्मिथ ने कहा, ‘तथ्य यह है कि ए टीम के कई खिलाड़ी टीम में हैं और जाहिर है उस (पाकिस्तान के खिलाफ) टेस्ट श्रृंखला में उपमहाद्वीप में थोड़ा क्रिकेट खेल चुके हैं, जो हमेशा महत्वपूर्ण होता है. यहां खेलने के लिए आपके खेल और सोच को अनुकूल बनाने की जरूरत होती है.'स्मिथ बोले, 'बावुमा की टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद होगा क्योंकि उपमहाद्वीप में वापसी करना कभी आसान नहीं होता.

पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि केशव महाराज और अनुभवी साइमन हार्मर की मौजूदगी वाला दक्षिण अफ्रीका का स्पिन आक्रमण भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रबाडा की अगुवाई वाला तेज गेंदबाजी आक्रमण रिवर्स स्विंग को कैसे संभालता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा. स्मिथ ने कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका एक अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के साथ यहां पहुंचा है, खासकर स्पिन विभाग में. महाराज और हार्मर निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं.'

उन्होंने कहा, ‘वे खेल को नियंत्रित कर सकते हैं और उनके पास गेंद को टर्न कराने की क्षमता है, जो स्पिन के साथ विकेट लेने का विकल्प है और फिर देखना होगा कि रबाडा और उनके जैसे खिलाड़ी रिवर्स स्विंग को कैसे संभालते हैं.' स्मिथ ने अपने पूर्व साथी और अब भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह उनके दुश्मन हैं. उन्होंने मजाक में कहा, ‘आप जानते हैं कि वह अब दुश्मन हैं.