India vs South Africa, 1st Test: पहले दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सस्ते में समेट दिया. इसमें बुमराह ने 5 विकेट लिए, तो सिराज ने भी 2 विकेट का योगदान दिया

IND vs RSA 1st Test: 'ईडेन की पिच पर बैटिंग करना मुश्किल', सिराज ने बताई वजह, भारतीय पेसर ने किया जस्सी से मिली सलाह का खुलासा
South Africa tour of India, 2025:

मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन में शुक्रवार से शुरू हुए पहले टेस्ट (Ind vs Rsa 1st Test) के पहले दिन के खेल के बाद भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने बताया कि इस ईडेन की इस पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं है. वहीं, दो विकेट लेने वाले सिराज ने इसका भी खुलासा किया उन्हें सीनियर साथी और पांच विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह से क्या अहम सलाह मिली. पहले दिन जहां दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में 159 रन पर सिमट गई, तो भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे. 

पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद सिराज ने कहा, 'गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी, लेकिन एक बार इसकी मुलायमियत चली गई थी, तो उछाल भी कम हो गया. यहां मेरी मेरी प्लानिंग फुललेंथ और स्टंप-टू-स्टंब बॉलिंग करना था. अच्छी बात यह रही कि कुछ रिवर्स स्विंग भी दिखाई पड़ी.' भारतीय स्टार पेसर ने कहा, 'अगर आप स्टंप-टू-स्टंप बॉलिंग करते हैं, तो आपके पास विकेट लेने का विकल्प रहता है. और ऐसे में बल्लेबाजों के लिए स्कोर करना आसान नहीं होता. यहां एक छोर पर बैटिंग करना आसान है, लेकिन दूसरे छोर पर उछाल अनियमित है. इसी वजह से यहां स्कोर करना मुश्किल है. 

सिराज ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'जस्सी भाई ने मुझसे कहा कि अगर मैं  स्टंप-टू-स्टंप बॉलिंग करूंगा, तो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू विकेट लेने का विकल्प खुला रहेगा. वहीं, अगर  लाइन सधी रहती है, तो कैचिंग का भी रास्ता बना रहेगा.'
 उन्होंने कहा, 'हमने एक विकेट गंवाया है, लेकिन हम अच्छी  स्थिति में हैं. पहली पारी में मार्करम और रिकल्टन ने अच्छी साझेदारी निभाई, तो हमने भी अच्छा प्रदर्शन कर अच्छी वापसी की. मुझे लगता है कि पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद हम मेहमानों से आगे हैं 

