IND vs RSA 1st Test: 'यह पूरी तरह से समझ से परे', कैफ सहित पूर्व क्रिकेटरों ने उठाया 'गंभीर फैसले' पर सवाल

South Africa tour of India, 2025: दुनिया की सोच एक तरफ है. और हेड कोच गौतम गंभीर की सोच एक तरफ. देखते हैं कि आगे-आगे होता है क्या

India vs South Africa 1st Test: पिछले कुछ समय में गौतम गंभीर के भारतीय प्रबंधन एक खास मामले में जरूर तमाम पंडितों और फैंस को बहुत ही ज्यादा चौंकाया है. और शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (Ind vs Rsa) के खिलाफ शुरू हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भी गंभीर ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंकाया, जब लेफ्टी बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) की जगह वॉशिंगटन सुंदर को नंबर पर इलेवन का हिस्सा बनाया. इस फैसले की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन गंभीर का यह फैसला एक बड़े वर्ग और पूर्व दिग्गजों को पसंद नहीं आया. इस फैसले से टीम इंडिया मेहमान टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में चार स्पिनर और दो पेसरों के साथ मैदान पर उतरी.

वहीं दो विकेटकीपर भी टीम का हिस्सा बने. इसी चयन नीति के कारण फैंस एक बार फिर सोशल मीडिया पर निकलकर आ गए. हैरानी की बात इसलिए है कि साई सुदर्शन को भविष्य के नंबर-3 बल्लेबाज के रूप में देख रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद से ही टीम इंडिया इस नंबर पर किसी बल्लेबाज को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है. मोहम्मद कैफ सहित पूर्व क्रिकेटरों ने इस फैसले के लिए तीखी आलोचना की है, तो फैंस को भी यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

कैफ ने लिखा, 'आखिर टेस्ट में 87 रन बनाने के बावजूद साई को इलवेन से बाहर बैठाना फैसला भ्रमित करने वाला है. हमें बताया गया कि रोहित को कप्तानी से उनकी उम्र के कारण हटाया गया, लेकिन अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि टीम प्रबंधन के पास युवा बल्लेबाज को लेकर धैर्य नहीं है. भ्रमित करने वाले संकेत ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छे नहीं हैं.

एक और पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश इस विषय पर खुद को पोस्ट करने से नहीं रोक सके. इस पूर्व पेसर ने कहा, 'आपने साई सुदर्शन को इलेवन से बार क्यों किया. चाहे कुछ भी हो, यह फैसला पूरी तरह समझ से परे है.'

South Africa, India, India Vs South Africa 11/14/2025 Insa11142025259041, Cricket
