IND vs RSA 1st Test: पंत के साथ कोलकाता टेस्ट खेलेंगे जुरेल, इस खिलाड़ी की छुट्टी तय, ध्रुव के इस प्रदर्शन ने बदल दिया XI का समीकरण

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने पुष्टि की है कि ध्रुव जुरेल ईडन गार्डन्स में ऋषभ पंत के साथ प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 125, 44 और नाबाद 6 रन बनाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पिछले हफ्ते बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका 'ए' के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत 'ए' की ओर से खेलते हुए नाबाद 132 और नाबाद 127 रन की पारी खेली थी. और ध्रुव के इस प्रदर्शन ने पहले टेस्ट की इलवेन के चयन का पूरा समीकरण बदल दिया.

टेन डोइशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें (ध्रुव जुरेल) इस टेस्ट से बाहर रख सकते हैं. जाहिर है कि आप सिर्फ 11 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं. इसलिए किसी अन्य खिलाड़ी को बाहर बैठना होगा.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें संयोजन का अच्छा अंदाजा है. पिछले 6 महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए उनका इस हफ्ते खेलना तय है. उन्होंने बीते हफ्ते बेंगलुरु में दो शतक लगाए हैं. मुझे बहुत हैरानी होगी अगर आप इस हफ्ते ध्रुव और ऋषभ को मुकाबले में खेलते हुए न देखें.'

टेन डोइशेट ने बताया है, 'जुरेल का खेलना तय है, ऐसे में बैटिंग ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी पहले मैच में नहीं खेल सकते हैं. सबसे अहम बात मैच जीतने के लिए एक रणनीति बनाना है, और फिर अगर आप खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, तो यह जरूरी है. नितीश के मामले में हमारा रुख बिल्कुल नहीं बदला है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन मैं कहूंगा कि सीरीज की अहमियत और हमें जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए, वह इस हफ्ते होने वाले टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं.'