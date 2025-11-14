विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA 1st Test: बुमराह स्पेशल क्लब में शामिल, जानें बाकी दिग्गजों से क्यों खास हैं बुमराह, बने 6 साल में पहले ऐसे भारतीय बॉलर

IND vs RSA 1st Test: जसप्रीत बुमराह के करियर में यह 16वां मौका रहा, जब उन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट चटकाए

Read Time: 3 mins
Share
IND vs RSA 1st Test: बुमराह स्पेशल क्लब में शामिल, जानें बाकी दिग्गजों से क्यों खास हैं बुमराह, बने 6 साल में पहले ऐसे भारतीय बॉलर
South Africa tour of India, 2025:
  • जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन पांच विकेट लेकर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया
  • बुमराह ने करियर में 16वीं बार एक पारी में 5 विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट के शीर्ष पांच गेंदबाजों में जगह बनाई
  • उन्होंने भगवत चंद्रशेखर को पीछे छोड़ते हुए 51वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दिन का पूरा आकर्षण जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपने नाम कर लिया. यह बुमराह (14-5-25-5) का ही प्रदर्शन था, जिसके बूते भारत ने मेहमान टीम को पहली पारी में पहले ही दिन 159 रनों पर समेट दिया. बुमराह का यह 'पंजा' वह कारनामा है, जो इस स्टार पेसर ने अपने करियर में 16वीं बार अंजाम दिया है. इस पंजे के साथ ही बुमराह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा पंजे जड़ने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में शामिल हो गए

टॉप-5 भारतीयों में शामिल हुए बुमराह

बुमराह ने करियर में 16वीं बार पंजा जड़ा, तो वह 16वीं बार कारनामा करने के साथ ही संयुक्त रूप से पांचवें भारतीय बन गए. महान स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने भी 16 बार पारी में पांच विके लिए हैं.इनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ( 37), अनिल कुंबले (35), हरभजन सिंह (25) और कपिल देव (23) बाकी और गेंदबाज हैं, जिन्होंने बुमराह से ज्यादा बार एक पारी में पांच विकेट चटकाए हैं, लेकिन स्पेशल क्लब में नंबर पांच होने के बावजूद भी जस्सी सबसे खास बन गए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

शीर्ष 5 में इसलिए सबसे खास हैं बुमराह!

बुमराह ने वास्तव में एक तरह से भगवत चंद्रशेखर को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि जहां पूर्व लेग स्पिनर ने इस कारनामे के लिए 58 टेस्ट (वास्तव में कम क्योंकि ये पूरे करियर के खेले टेस्ट हैं) लिए, तो बुमराह ने 51वें ही टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर ली. और बुमराह की पंजा जड़ने की सबसे तेज गति ही उन्हें अपने से ऊपरी क्रम पर विराजमान दिग्गज बॉलरों के मुकाबले वेरी स्पेशल बनाती है. 

पिछले 6  साल में बने ऐसे पहले बॉलर

वहीं, पांच विकेट लेने के साथ ही बुमराह साल 2019 के बाद से पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच के पहले दी दिन पारी में 5 विकेट चटकाए. तब लंबू इशांत शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के पहले ही दिन पांच विकेट चटकाए थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह कारनामा करने वाले आखिरी पेसर डेल स्टेन थे. स्टेन ने साल 2008 में अहमदाबाद में पहले ही दिन भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, South Africa, India Vs South Africa 11/14/2025 Insa11142025259041, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now