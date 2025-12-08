विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Rsa 1st T20I: 'वह निर्भीकता का प्रतीक', भारतीय बल्लेबाज बना दक्षिण अफ्रीका कैंप में खौफ, कप्तान मार्करम ने स्वीकारा

India vs South Africa: मेहमान टीम को हाल ही में वनडे में धोने के बाद अब टीम सूर्यकुमार दक्षिण अफ्रीकियों पर पलटवार करने के लिए तैयार है. मेहमान कप्तान का बयान बहुत कुछ कह रहा है

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Rsa 1st T20I: 'वह निर्भीकता का प्रतीक', भारतीय बल्लेबाज बना दक्षिण अफ्रीका कैंप में खौफ, कप्तान मार्करम ने स्वीकारा
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम
X: social media

खत्म हुई वनडे सीरीज में मुंह की खाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम शुरू हो रही 5 टी20 मैचों की सीरीज से पहले बैकफुट पर नहीं है, बल्कि टीम सूर्यकुमार के कुछ खिलाड़ियों का खौफ भी मेहकमानों के भीतर है. यह पूर्व संध्या पर दक्षिण अफ्रीकी टी20 कप्तान मार्करम के बयान से साफ महसूस किया जा सकता है. मारक्रम ने अभिषेक शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय सलामी बल्लेबाज बेखौफ और उस अति-आक्रामक खेल शैली का प्रतीक है जिसने इस प्रारूप को नयी पहचान दी है. सनराइजर्स हैदराबाद में अभिषेक के साथ खेलने वाले मारक्रम ने इस 25 वर्षीय वामहस्त बल्लेबाज के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया.

पहले मैच की पूर्व संध्या पर मारक्रम ने कहा, ‘मैं सनराइजर्स में पहले भी अभिषेक के साथ खेल चुका हूं, वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारे लिए एक बड़ा विकेट है.' उन्होंने कहा, ‘जो भी नयी गेंद से गेंदबाजी करेगा, उसके लिए अभिषेक को जल्दी आउट करना एक चुनौती होगी. वह मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विकेट है.' मारक्रम ने कहा कि मौजूदा समय में टी20 बल्लेबाजी में युवाओं का दबदबा है, जो इसकी आक्रामक प्रवृत्ति को मनोरंजन और अवसर दोनों के रूप में देखते हैं.

मार्करम ने कहा, ‘ यह शायद बेखौफ होकर खेलने का ही नतीजा है और इसमें पहली गेंद से ही दबदबा कायम करने की कोशिश होती है. कुछ खिलाड़ियों के लिए आप बस यही चाहते हैं कि वे मन मुताबिक आक्रामक खेल से प्रभुत्व बनाये.. अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम वास्तव में मजबूत स्थिति में होती है. यह खेल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.' उन्होंने कहा कि आधुनिक पीढ़ी स्वाभाविक रूप से मैच में अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती है.

मेहमान कप्तान बोले, ‘युवा खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से इस तरह खेल रहे हैं क्योंकि यह मनोरंजन तो है ही साथ ही यह उनके लिए लीग में जगह बनाने और अपने देश के लिए टी20 क्रिकेट खेलने का अवसर भी है. वे कुछ वाकई शानदार चीजें करते हैं.' फरवरी में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के साथ इस श्रृंखला से खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल) की फ्रेंचाइजी टीमों को भी प्रभावित करने का मौका भी है. आईपीएल के लिए 16 दिसंबर को अबू धाबी में छोटी नीलामी होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aiden Kyle Markram, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Abhishek Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now