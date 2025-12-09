IND vs RSA 1st T20I: चार स्टार, चारों पहले मैच की XI से बाहर, जानें क्यों हुआ ऐसा, इसकी अनदेखी हैरानी भरी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर थी कि पहले मैच की XI क्या होगी. कुछ भी साफ नहीं था. पंडित अलग-अलग सुझाव दे रहे थे, तो फैंस कयास लगा रहे थे, लेकिन जब टॉस के समय फाइनल XI सामने आई, तो भारतीय फैंस हैरान रन गए. इन चारों खिलाड़ियों को बाहर किया गया, वे चारों ही इस समय स्टार का दर्जा पा चुके हैं. अगर इनमें संजू सैमसन सबसे बड़ा नाम हैं, तो फिर कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा ने भी अपने-अपने हिस्सा का अभी तक बखूबी स्टारडम हासिल कर लिया है. इन नामों के बाहर होने से फैंस चौंक रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि किस खिलाड़ी को किसकी जगह दी और क्यों?

जितेश विश्व कप के ट्रॉयल पर हैं!

प्रबंधन ने संजू सैमसन क बाहर बैठाकर बहुत ही साहसिक फैसला लिया. जिस खिलाड़ी ने हालिया समय में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में कुछ शतक जड़े हों, उसे बाहर बैठाना चौंकाता है, लेकिन प्रबंधन टी20 विश्व कप से पहले जितेश को 'ट्रॉयल' के लिए पर्याप्त मैच देना चाहता है. यह नीति पहले मैच से शुरू हो गई है. और यही वजह रही कि जितेश को संजू से आगे रखते हुए XI का हिस्सा बनाया है.

हार्दिक को आना ही था!

यह सही है कि पिछली टीम की तुलना करने पर रिंकू सिंह इलेवन से बाहर हए, लेकिन हार्दिक पांड्या को तो हर हाल में XI का हिस्सा बनना ही था. टीम का संतुलन ही हार्दिक बनाते हैं. ऐसे में किसी एक पर गाज गिरनी थी. वहीं, हर्षित राणा तो 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेली आखिरी टी20 टीम का भी हिस्सा नहीं थे. ऐसे में उन्हें बाहर रखने पर कोई हैरानी होनी भी नहीं चाहिए.

कुलदीप की हैरानी का विषय है

कुलदीप यादव की अनदेखी इसलिए हैरानी का विषय है क्योंकि हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में यादव दोनों टीमों में सबसे सफल बॉलर थे. उनकी गेंदों को कलाई से देखकर पढ़ना भी मुश्किल होता है. लेकिन यहां प्रबंधन ने उनके ऊपर मिस्ट्री स्पिनर और इस फॉर्मेट में पहले से ही बेहतर कर रहे वरुण चक्रवर्ती को इलेवन में जगह देना बेहतर समझा जो कि सही भी है, लेकिन फैंस तो फैंस हैं. ये चाहने वाले हैरान हैं. वहीं प्रबंधन ने वॉशिंगटन की जगह एक अतिरिक्त बल्लेबाज तिलक वर्मा को खिलाया. ब्रिस्बेन में 8 नवंबर को टीम इंडिया के आखिरी टी20 की इलेवन में तिलक इलेवन का हिस्सा नहीं थे.