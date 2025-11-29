विज्ञापन
Ind vs Rsa 1st ODI: रांची में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, जानें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में कैसा खेलेगी पिच, मौसम, दोनों फाइनल XI

India vs South Africa: टेस्ट में हार के बाद अब करोड़ों फैंस की नजर व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में शुरू हो रही सीरीज पर लगी है. और रांची में हालात कौन भुनाएगा, यह देखने वाली बात होगी

South Africa tour of India, 2025:

भले ही टेस्ट सीरीज जख्म दे रही है और देती रहेगी, लेकिन यह इतिहास बात है. खिलाड़ियों सहित सभी का पूरा फोकस रविवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ  रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज पर लग चुका है. करोड़ों भारतीय फैंस को भरोसा है कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया उनका दुख जरूर कम करेगी, तो आकर्षण और ऊर्जा लौटने की बड़ी वजह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से रांची में ही डेरा डाले हुए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बॉलिंग कोच मॉर्न मॉर्कल ने भी माना, 'जब विराट टीम के साथ जुड़ते हैं, तो ड्रेसिंग रूम और मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है.' यह ऊर्जा मैदान  पर रनों में कितना बदलती है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन टीम इंडिया की संभावित XI जरूर सामने आ गई है, जो रांची में पहले वनडे में उतरने जा रही है. लेकिन पहले आप पिच और मौसम पर भी नजर डाल लें कि यह कैसा रहेगा. 

सिर्फ एक ही बार हुआ रांची की पिच पर ऐसा

रांची में यह सिर्फ छठा ही मौका होगा, जब कोई वनडे मैच खेला जाएगा. और एक ही बार स्कोर 300 के पार गया है. इस स्कोर का बचाव भी सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन इस पिच पर 270-280 के स्कोर का पीछा करना आसान होने नहीं जा रहा. आम तौर पर पिच धीमी रही है. एक सबसे हालिया उदाहरण यह है कि यहां खेले गए आखिरी वनडे में बॉलिंग की शुरुआत वॉशिंगटन सुंदर ने की थी. वहीं, मौसम क्रिकेट के लिए एकदम झमाझम है, लेकिन बहुत कुछ ओस पर भी निर्भर करेगा. देखना होगा कि ओस आती भी है या नहीं, लेकिन टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला कोई बुरा फैसला नहीं होने जा रहा. 

दोनों देशों की ये टीमें मैदान पर उतरेंगी!

दक्षिण अफ्रीका: 1. टेंबा बवुमा (कप्तान) 2. क्विंटन डि कॉक 3. मैथ्यू ब्रीजके 4. डेवाल्ड ब्रेविस 5.एडेन मार्करम 6. रुबिन हरमैन 7. मार्सो जानसेन 8. कॉर्बिन बॉश 9. केशव महाराज 10. नांद्रे बर्गर 11. लुंगी एंगिडी

भारत: 1. केएल राहुल (कप्तान) 2. यशस्वी जायसवाल 3. रोहित शर्मा 4. विराट कोहली 5. ऋतुराज गायकवाड़ 6. वॉशिंगटन सुदंर 7. रवींद्र जडेजा 8. नितीश कुमार रेड्डी 9. हर्षित राणा 10. अर्शदीप सिंह 11. प्रसिद्ध कृष्णा

