Ind vs Rsa 1st ODI: एक जगह 3 दावेदार, कौन लेगा श्रेयस अय्यर की जगह, नंबर-4 ऑर्डर बना सबसे बड़ा सवाल

टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार से रांची में तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज करने जा रही है, लेकिन भारत की फाइनल XI को लेकर संस्पेंस बना हुआ है. और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि नंबर-4 पर कौन खेलेगा क्योंकि जगह एक है और दावेदार तीन हैं. अब यह टॉस के समय ही पता चलेगा कि चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह दावेदार तीन खिलाड़ियों में से कौन लेगा.

शीर्ष 3 बल्लेबाज पक्के हैं

यह साफ है कि चोटिल होकर बाहर हुए नियमित कप्तान शुभमन गिल की जगह काफी दिनों से इंतजार कर रहे यशस्वी जायसवाल रोहित के साथ पारी की शुरुआत पहले वनडे में करने जा रहे हैं, तो वहीं नंबर-3 पर विराट कोहली की जगह भी एकदम पक्की है, लेकिन अब यह सवाल है कि नंबर-4 पर कौन होगा. क्या यह ऋषभ पंत होंगे? यह नेट पर काफी प्रैक्टिस करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ होंगे या फिर प्रबंधन विविधता प्रदान करते हुए तिलक वर्मा को टीम में जगह देगा?

बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है अय्यर का

पिछले दिनों चोटिल होकर बाहर हुए श्रेयस अय्यर ने इस साल जनवरी से लेकर चोटिल होने तक इस नंबर पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. अय्यर ने समयावधि में खेले 14 मैचों में 49.4 के औसत, 5 अर्द्धशतक और 1 शतक से 642 रन बनाए हैं. इसी अवधि में एक बार केएल राहुल नंबर4 पर खेले, तो संजू सैमसन भी एक बार खेले. इन दोनों ने नंबर-4 पर क्रमश: 38 और 56 रन बनाए.

कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय फाइनल XI

1.रोहित 2. यशस्वी जायसवाल 3.विराट कोहली 4. तिलक वर्मा/ ऋतुराज गायकवाड़/ ऋषभ पंत 5.केएल राहुल (कप्तान) 6. रवींद्र जडेजा 7. वॉशिंगटन सुंदर 8.नितीश रेड्डी/ हर्षित राणा 9. कुलदीप यादव 10. अर्शदीप सिंह 11. प्रसिद्ध कृष्णा