Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं', केएल राहुल ने धोनी से की यह खास अपील

Ind vs south africa: कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने पहले वनडे की पूर्व संध्या पर कई अहम बातें कीं. धोनी से जुड़ा मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय रहा

Read Time: 3 mins
Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं', केएल राहुल ने धोनी से की यह खास अपील
  • टीम इंडिया पिछले कुछ सीरीज में स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है
  • टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट अलग हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट हार को वे वनडे में नहीं लेकर चलेंगे
  • केएल राहुल ने धोनी से खास अपील की कि वह मैच देखने आएं और दर्शकों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई
रांची वनडे से पहले कप्तान केएल राहुल ने बिल्कुल साफ़गोई से बिना किसी लाग-लपेट के माना कि टीम इंडिया को स्पिन खेलने में मुश्किल हो रही है. केएल राहुल ने कहा, “इस बात का कोई डेफिनिटिव जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि हम क्यों अच्छा स्पिन नहीं खेल पा रहे. मैं ये बोल सकता कि पिछले एक-दो सीरीज़ में हम अच्छा स्पिन नहीं खेल पाए हैं, ये हम समझ रहे हैं और हमें मालूम है कि ये बैटिंग के स्किल का हिस्सा है. हम (सुनील) गावस्कर सर से बात करके सीख सकते हैं. हम इसपर काम कर रहे हैं कि हम कैसे स्पिन अच्छा खेलें. लेकिन ये रातों-रात तो होगा नहीं. मुझे नहीं मालूम कि पहले हम क्यों स्पिन अच्छा खेलते थे और अब क्यों नहीं खेलते. बहत सारी वजहें हैं इसके लिए. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर करें.” कप्तान केएल राहुल ने जितनी साफ़गोई से टीम की इस कमी को माना है उतनी स्पष्टता के साथ खेलते हुए शायद ही किसी कप्तान ने ये बात कही हो.

वनडे पर नहीं होगा टेस्ट की हार का साया 

कप्तान केएल राहुल के प्रेस कॉन्फ़्रेंस से और भी कई चीजें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं. टीम इंडिया दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज की हार को भूली तो नहीं है, लेकिन उसे ढो भी नहीं रही है. कप्तान केएल राहुल ने कहा, “टेस्ट और वनडे दोनों अलग फॉर्मैट हैं,प्लेयर्स अलग हैं. यकीनन हम गुवाहाटी और कोलकाता में हम अच्छा नहीं कर पाये. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हमने बहुत ज़्यादा वनडे भी नहीं खेले हैं. हम समझते हैं कि हमें मैच में कई टैक्टिकल चेंज भी करने पड़ेगे. जीजी भाई (कोच गौतम गंभीर) के साथ आज भी बात होगी.

धोनी से की खास अपील

धोनी के शहर में रहते हुए केएल राहुल ने रांची के राजकुमार से मैच के लिए खडास अपील भी की. उन्होंने कहा, "हम सब एमएस भाई के फ़ैन रहे हैं. एमएस जैसी शख्सियत को जानना उनका दोस्त होना बड़ी बात है. हम सब उनके अंडर और उनके साथ खेले हैं. हम चाहेंगे कि एमएस मैच देखने आएं और काफ़ी दर्शक आएं और हम उनके लिए मैच जीतकर उन्हें खुश कर दें."

प्लेइंग XI का इशारा 

रांची में टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन को लेकर भी कप्तान राहुल ने कई बातें साफ़ कहीं. राहुल ने कहा कि उन्होंने रांची की पिच और यहां हुए मैच का रिकॉर्ड देखा है. वा मानते हैं कि रांची की पिच अच्छी है और वहां रन बनेगा. राहुल ने ये भी कहा कि वहां ओस यानी Dew फैक्टर भी काम करेगा.

कप्तान राहुल ने प्लेइंग XI का एलान तो नहीं किया, कहा कि हालात को देखते हुए प्लेइंग XI का एलान मैच से पहले कल ही किया जाएगा. लेकिन उनके इशारों से प्लेइंग XI की तस्वीर कुछ ऐसी बनती दिख रही है.     

1.रोहित 2. यशस्वी जायसवाल 3.    विराट कोहली 4.  तिलक वर्मा/ ऋतुराज गायकवाड़/ ऋषभ पंत  5.केएल राहुल (कप्तान) 6. रवींद्र जडेजा 7. वॉशिंगटन सुंदर 8.नितीश रेड्डी/ हर्षित राणा 9. कुलदीप यादव 10. अर्शदीप सिंह 11. प्रसिद्ध कृष्णा
 

