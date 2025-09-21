Ind vs Pak: टॉस के समय ही हो गया साफ, आज भी भारत देगा पाकिस्तान को मात, जानें क्या है वजह, फैंस को भी भरोसा

India vs Pakistan: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International stadium) में करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को टॉस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि इस मैच में भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पड़ोसी कप्तान सलमान आगा (Suryakumar Yadav vs Salman Agha) से हाथ मिलाते हैं या नहीं. बहरहाल, टीम इंडिया ने पिछले मैच की पॉलिसी को बरकरार रखा और इस बार भी हाथ न मिलाने का फैसला किया. बहरहाल, सूर्याकुमार यादव ने हाथ भले ही न मिलाया हो, लेकिन टॉस के बाद ही यह साफ हो गया कि आज भी भारत पड़ोसी को धूल चटाएगा.

वजह बहुत ही ज्यादा ठोस है!

दरअसल भारत की जीत की सबसे बड़ी दावेदारी दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 9 मैच के आंकड़े चीख-चीख कर रहे हैं. इन आखिरी 9 मैचों में से आठ बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीतने में सफल रही. इनमें बस एक ही मैच अपवाद रहा और वह था पिछले साल टी20 विश्व कप में न्यूयार्क में खेला गया मुकाबला. अब जबकि टॉस जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लक्ष्य का पीछा करने निर्णय किया, तो दोनों देशों के पिछले 9 मैचों की कहानी मैच शुरू होने से पहले ही बता गई कि आज भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीतेगी. मतलब भारत ही जीतेगा!!

फैंस को तो आंकड़ों और इतिहास पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है. कमेंट साफ बोल रहा है

India win the toss will going to win the match too 🔥 #INDvsPAK — Dr_sulphate (@Dr_sulphate) September 21, 2025

ऐसे संदेशों की कमी नहीं है...

(खबर जारी है..)