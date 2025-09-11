विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Pak: 'मैदान पर टक्कर से पहले यह बात होना जरूरी', हरभजन का भारत-पाकिस्तान मैच पर फिर से बड़ा बयान

India vs Pakistan: हरभजन सिंह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जो शुरुआत से ही एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर नियमित रूप से विरोध का सुर लगाए हुए हैं

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs Pak: 'मैदान पर टक्कर से पहले यह बात होना जरूरी', हरभजन का भारत-पाकिस्तान मैच पर फिर से बड़ा बयान
Harbhajan singh on Asia Cup: पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह
  • हरभजन सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच से पहले रिश्तों में सुधार आवश्यक है
  • भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल संबंध बंद किए
  • भारत सरकार की नीति के तहत पाकिस्तान के साथ केवल बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में ही प्रतिस्पर्धा की जाएगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार जरूरी है. पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) ‘ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार दुबई में आमने-सामने होंगे. इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था.

Asia Cup 2025: हरभजन ने बताया क्यों एशिया कप की टीम से संजू सैमसन को किया बाहर, गिल को लेकर क्या दी दलील

हरभजन ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा, 'भारत और पाकिस्तान मैच हमेशा सुर्खियों में रहता है लेकिन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए.'उन्होंने कहा, ‘हम लीजेंड्स (विश्व चैंपियनशिप) खेल रहे थे, हमने (पाकिस्तान के खिलाफ) वो मैच नहीं खेला.' पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक नीति बनाई जिसके तहत देश पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेगा जबकि बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा.

हरभजन ने कहा कि हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और व्यापार का समर्थन नहीं करते लेकिन, इस मामले में भारत सरकार के रुख का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, 'हर किसी की अपनी सोच और समझ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर नहीं हो जाते, तब तक क्रिकेट और व्यापार भी नहीं होने चाहिए.' हरभजन ने कहा, ‘लेकिन, यह मेरी सोच है. अगर सरकार कहती है कि मैच हो सकता है तो होना चाहिए. लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने चाहिए.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harbhajan Singh, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com