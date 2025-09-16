IND vs PAK: पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में 'साइलेंट किलर' की धूम, गौतम गंभीर के रिएक्शन ने लूटी महफिल

Axar Patel wins dressing room's impact player award: भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से करिश्मा किया और तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. यही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अक्षर पटेल ने दो अहम विकेट लिए थे जिसने मैच को पलट कर रख दिया था. ऐसे में पाकिस्तान को हराने के बाद उन्हें भारतीय ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर का अवॉर्ड दिया गया. टीम के सहायक ट्रेंनर नुवान सेनेविरत्ने ने इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड भारत के अक्षर पटेल को दिया.

ड्रेसिंग रूम में गुंजा साइलेंट 'किलर, गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल

जैसे ही नुवान सेनेविरत्ने ने इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड अक्षर पटेल को दिया वैसे ही भारतीय टीम के खिलाड़ी साइलेंट 'किलर कहकर अक्षर पटेल को संबोधित करने लगे. वहीं, टीम के सहायक ट्रेंनर नुवान सेनेविरत्ने के पीछे खड़े टीम के कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन देखने लायक था. टीम इंडिया के साइलेंट 'किलर के तौर पर अक्षर पटेल का नाम आने पर कोच गंभीर के चेहरे पर मुस्कान थी. गंभीर के चेहरे पर ऐसे भाव काफी कम आते हैं. लेकिन पाकिस्तान को बुरी तरह से हरानवे के बाद ड्रेसिंग रूम में जो माहौल था, गौतम गंभीर के एक्सप्रेशन को देखकर समझा जा सकता था. (Gautam gambhir reaction on Axar Patel Viral)

भारत की जीत में अक्षर पटेल ने भी निभाई अहम भूमिका

अक्षर ने हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह के शुरुआती झटकों का फायदा उठाते हुए गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई. अक्षर ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन, 15 डॉट बॉल और 2 विकेट लिए. पाकिस्तान की पारी के पहले हाफ में उनके दो विकेटों ने विरोधी टीम को 4 विकेट पर 49 रन पर लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया था. अक्षर ने अपनी फील्डिंग से भी कमाल किया था और कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार रनिंग कैच लपक कर हसन नवाज को आउट किया था.