Ind vs Pak: सूर्यकुमार यादव का यह ब्रह्मास्त्र दिन विशेष पर अकेला ही पाकिस्तानियों के लिए काफी, जानें क्या है यूएसपी

India vs Pakistan: पाकिस्तान के पास स्पिनरों की भरमार है, लेेकिन सूर्यकुमार के पास जवाब देने के लिए बहुत ही स्पेशल हथियार है

Ind vs Pak: सूर्यकुमार यादव का यह ब्रह्मास्त्र दिन विशेष पर अकेला ही पाकिस्तानियों के लिए काफी, जानें क्या है यूएसपी
Asia Cup 2025: कप्तान सूर्यकुमार यादव तरकश में बड़ा तीर लिए बैठे हैं
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला यूएई में होगा, जहाँ पिच स्पिनरों के लिए अनुकूल है
  • पाकिस्तान के पास कुल पांच स्पिनर हैं, जो इस विभाग में भारत से थोड़ा बेहतर माने जाते हैं
  • सूर्यकुमार यादव का मानना है कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित होंगे
India vs Pakistan: एशिया कप (2025) में टीम इंडिया आज चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है. यूं तो समग्र लिहाज से पड़ोसी देश टीम सूर्यकुमार यादव के आगे कहीं भी नहीं ठहरती, लेकिन एक स्पिन डिपार्टमेंट जरूर ऐसा है, जहां पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसके पास कुल मिलाकर पांच स्पिनर हैं. यूएई (U.A.E) में पिच भी स्पिनरों के अनुकूलन हैं. ऐसे में स्पिनर बनाम स्पिनर की टक्कर आज के ही नहीं, बल्कि आगे के मैचों में बड़ा  अंतर पैदा करेगी. वैसे कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी तिलंगों को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर पिच ने थोड़ी अलग से मदद की, तो उनका ब्रह्मास्त्र पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पानी पिला देगा. इस तथ्य के बावजूद कि उसके बल्लेबाजों के पास अच्छा खास स्पिन अभ्यास है. और यह ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं. 

यह ब्रह्मास्त्र बड़ों-बडों पर भारी!

यह सही है कि पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तानी स्पिनरों ने इस फॉर्मेट में दबदबा बनाया है, लेकिन जब दिन विशेष हो तो वरुण का 'चक्र' अपने ही अंदाज में बातें करता है. और इसका सबूत है इस मिस्ट्री स्पिनर का टी20 विश्व कप के बाद से प्रदर्शन. वरुण ने इस समयावधि में 13 मैचों में 32 विकेट चटकाए हैं. मतलब हर मैच में करीब-करीब तीन विकेट. साथ ही, वरुण के पास वह यूएसपी है, जो तीनों पाकिस्तानी स्पिनरों में से किसी के पास भी नहीं है. 

आप ब्रह्मास्त्र की यूएसपी जानें!

वरुण की गेंदों का अपना ही एक भोकाल है. और जब यह बल्लेबाजों पर सिर चढ़कर बोलता है, तो पंजे से कम पर बात नहीं होती. पिछले करीब सवा या डेढ़ साल में वरुण ने दो बार मैच में पांच-पांच विकेट लिए हैं. और यह वह बात है, जो उन्हें तमाम स्पिनरों के बीच स्पेशल बना देती है. पिछले डेढ़ साल में कोई भी पाकिस्तानी स्पिनर दो बार पंजा नहीं जड़ सका है. ऐसे में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए सूर्या के ब्रह्मास्त्र से बचना बहुत ही मुश्किल होगा

